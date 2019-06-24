"О май год!": самая красивая спортсменка Украины издала жуткий крик в машине

Легкоатлетка Юлия Левченко проверила свою экстремальность во время поездки на гоночном авто

Юлия Левченко. Фото: Instagram

Серебряная призерка ЧМ в прыжках в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой Украины, оригинально испытала на прочность свои нервы. 21-летняя высотница-блондинка прокатилась на дрифт-такси на территории "Платформы Арт-завод" в столице. Гул мощного двигателя, визг шин, густой дым, захватывающие дух повороты – и все это под аккомпанемент сумасшедшего визга Юлии Левченко, не сдерживавшей своих эмоций во время поездки на гоночной машине. Важная ремарка – в качестве пассажира. "О май год!" – кричала Юлия.

23 Июн 2019 в 10:44 PDT INSTAGRAM (@levchenkou)

Подписчики Юлии Левченко в Instagram, куда она выложила фрагмент своей поездки, тоже преисполнены эмоций:

Крутяк!

Твое счастливое лицо делает этот мир лучшим местом на земле

Карауллллл!

Огонь!

Твой голос во время поездки такой же, как скрежет колес

Юлия Левченко

Как мы писали ранее, в честь самой красивой украинской спортсменки высекли звезду. Обаятельная прыгунья Юлия Левченко попала в одну компанию с Ниной Матвиенко и Ольгой Харлан.

Также сообщалось, что украинская красавица Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на этапе "Бриллиантовой лиги". С результатом 1,90 метров украинка уступила лишь Марии Ласицкене (1,92 м), выступающей под нейтральным флагом.

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