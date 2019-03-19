Обладатель 16 рекордов Гонконга в плавании умер в 26 лет

Призер чемпионата мира по плаванию Кеннет То скончался после того, как ему стало плохо в раздевалке

Кеннет То. Фото: Getty Images

Обладатель 16 рекордов Гонконга в плавании умер в 26 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b1/c6b/5c90b1c6bc80f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b1/c6b/5c90b1c6bc80f.jpg 2019-03-19T11:11:00+02:00 Другие Призер чемпионата мира по плаванию Кеннет То скончался после того, как ему стало плохо в раздевалке

Призер чемпионата мира по плаванию представитель Гонконга Кеннет То скончался в возрасте 26 лет в США. Как сообщает Southern China Morning Post, спортсмену стало плохо в раздевалке после тренировки во Флориде. То доставили в больницу, где врачи зафиксировали его смерть. Пловец проходил трехмесячный тренировочный курс в клубе Университета Флориды.

"Спортивный институт Гонконга (HKSI) глубоко шокирован и опечален внезапной смертью одного из ведущих пловцов Кеннета То. Он был выдающимся спортсменом, владеющим 16 рекордами Гонконга", – говорится в заявлении HKSI.

То на профессиональном уровне выступал за Австралию и Гонконг. На чемпионате мира-2013 он завоевал серебро в комбинированной эстафете 4х100 метров. В активе То также несколько наград чемпионата мира по плаванию на короткой воде, победы на Играх Содружества и юношеских Олимпийских играх.

Напомним, что несколько лет назад британский спортсмен-любитель умер после 16-часового заплыва через Ла-Манш. Погибшему было 45 лет, он работал в строительной компании.

А в прошлом году 23-летний велогонщик Михел Голартс умер после падения во время гонки. От удара о брусчатку у него произошли потеря сознания, остановка сердечной и дыхательной систем.

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