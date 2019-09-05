Обладатель 7-килограммового "бриллианта": Ночью плохо сплю, но есть валерьянка

Андрей Проценко / Фото: AFP

Огромный драгоценный камень на постаменте, который держал в руках наш новоиспеченный чемпион Бриллиантовой лиги, прыгун в высоту Андрей Проценко, вызывал живейший интерес у пассажиров и встречающих в аэропорту "Борисполь". Кто-то интересовался, сколько каратов, а кто-то просто глазел.

— Спрашивали, из чего это, — смеется Андрей. — Хрустальная или какая? Но я сам, честно, не знаю точно. Это просто как символ соревнований, к которому стремятся все. Не было ли соблазна сказать, что настоящий? Никто б не поверил (улыбается). Я предполагаю, что бриллиантов таких размеров не бывает.

— Кто-то рассказывал, что раньше к статуэтке прилагался маленький настоящий бриллиант. Сейчас такого не было?

— Как-то раз я выступал в Брюсселе, и там всем участникам давали по маленькому бриллиантику. Но так я только раз попал.

— Куда дели бриллиант?

— Так и лежит в коробочке. Мы думали куда-то его вставить, но так и не придумали. Может, доця вырастет и что-то ей сделаем.

— Андрей, выиграть Бриллиантовую лигу — это как?

— Ну, чемпионат мира все равно повыше уровнем. Но Бриллиантовая — тоже своеобразная награда, очень приятная. Конечно, не все спортсмены туда попадают, но основная часть присутствует. 12 человек со всего мира, которые до этого стабильно показывали результат и отобрались на финал в Цюрихе. На стадионе было очень-очень красивое представление, вручение этих наград. Я был приятно шокирован такой организацией (смеется). И такая увесистая награда, ее держать не сильно и легко было — целых 7 кг весит. Из-за этого многие победители показывали, что качаются ею, как гантелью. Можно использовать ее и так (улыбается).

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— Американские легкоатлеты спели перед награждением. А если бы вас попросили спеть? Или какие у вас творческие данные?

— Никаких (смеется).

— Даже для себя не поете?

— Для себя, может, и пою... Но к музыке как-то равнодушен, практически не слушаю. Изредка.

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— Как тогда отдыхаете?

— Я люблю рыбалку. Правда, из-за спорта очень тяжело куда-то собраться и уехать отдыхать.

— Ваш самый значимый улов?

— В детстве я все лето проводил на даче у дедушки с бабушкой. Там у меня каждый день была рыбалка. Самый большой улов — это 6-килограммовый сом. Сейчас, конечно, если на день за год вырвусь, то это уже хорошо.

— Я видела, что Богдан Бондаренко тоже рыбак. Вы там соревнований не устраиваете?

— Нет. Как-то мы так не сильно общаемся между собой. Плюс он ездит по сборам где-то, где меня не бывает (смеется). Мы очень редко пересекаемся, в основном только на соревнованиях.

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— За победу вам положено $50 000. Как потратите?

— Планов пока нет. Хотелось бы домик в дальнейшем построить, но надо считать. Я ж не все 50 000 получу. Еще есть тренер, менеджер плюс налоги... Где-то чуть больше половины моих. Так что на домик уже не хватает (смеется). Но это наживное.



— А вы могли бы сделать в доме что-то своими руками?

— Мог бы, я люблю такое. В сезон помогаю на огороде. Бывает, надо что-то пристроить, достроить. Конечно, я не профессионал, могу быть только помощником (улыбается).



— Какая у вас была самая дорогая покупка?

— Наверное, квартиру я купил. Однушку в Херсоне. Пока что самая дорогая — за 20 000 долларов. Ремонт сделали, но как-то уже маловата.



— А если бы выиграли в лотерею? На что бы в первую очередь потратили деньги?

— Дом построил (смеется). Просто эта цель еще с детства. Я всегда жил в квартире, но хотел почему-то дом. Землю купили, но построить пока нет возможности и времени.



— А вы азартный человек?

— Нет.



— И подначить вас невозможно?

— Ну, смотря в чем азарт. Если мне это ничего не стоит. Я как-то к деньгам отношусь так, что не люблю играть в лотереи или спорить на деньги. Если это касается спорта и я предполагаю, что могу это сделать, то могу поспорить на что-то банальное — на шоколадки, на сборах на какой-то десерт. Чисто в спортивном плане, чтобы стимулировать друг друга. Например, кто дальше толкнет ядро. Конечно, мы толкаем двумя руками снизу, и пятерка летит на 15—16 метров. А бегаем только 30 и 60 м. 100-метровку — нет. Когда-то в детстве меня заставляли эстафеты бегать, но такие дистанции уже далеко для меня.



— Вам в жизни как-то помогают ваши умения — перемахнуть через какой-то забор или яму?

— Нет, думаю, только мешает. С моим ростом в маршрутках и поездах неудобно ездить (смеется).



— Какая была самая дорогая ваша награда?

— В спорте? Наверное, зимний чемпионат мира в Сопоте в 2014-м (в помещении. — Авт.). Это была моя первая и единственная награда уровня чемпионата мира. И плюс я тогда установил личный рекорд, который на тот момент для меня был очень высоким — 2,36 м. Правда, был 3-м с таким результатом, но конкуренция высокая была тогда, намного выше, чем сейчас, и медаль намного ценнее.





— Да, одно время и катарец Баршим, и наш Бондаренко прыгали и 2,43, и 2,44, уже готовясь бить мировой рекорд — 2,45. А сейчас результаты откатились. Почему?

— У того же Богдана травма, у Баршима — травма. У многих травмы. А молодых пока не видно. Кто-то должен приходить. Хотя Баршим и в том году был готов потрясающе. А потом травмировался, у него операция была, и того прыжка уже нет. Ну, 2,30 м прыгать может.



— С чем связан такой повышенный травматизм у высотников?

— Это профессиональный спорт. Кто более техничен, тот меньше подвержен травмам. Но организм все равно изнашивается. И плюс возраст — спорт это же не на всю жизнь. Какие травмы у высотников? У многих колени, спина и голеностоп.



— Спорт — это постоянные разъезды. Сколько времени в году проводите дома?

— В лучшем случае полгода. Но, думаю, меньше. Сейчас вот приехал, неделька — и снова уезжаю. Но у нас еще проблема в том, что в Херсоне нет условий для подготовки. Стадиона фактически нет. Мы туда даже не заглядываем — резина убитая, еще 60-х годов. Манеж... только название. Обещают что-то построить. Каждый год что-то новенькое (улыбается). Но ничего так и не сделали.



— Как жена реагирует на ваше частое отсутствие?

— Ей очень тяжело. Плюс ездит помогать родителям.



— У вас жена спортсменка?

— Занималась немножко, 800 м бегала.



— Сколько для вас по ощущениям длится прыжок? Кажется, что перемахнул и все — мгновение...

— Быстро, конечно, но все равно успеваешь о чем-то подумать. У меня бывает, что бегу, по разбегу что-то не складывается, а потом оп — и попытка удалась. А в Цюрихе бежал и чувствовал, что хорошо иду, все получается и тут — ба-бах, спотыкаюсь, чиркаю по резине — и попытка не удалась. Так что бывает, что мне эти мысли наоборот мешают. Но в основном все вытренировал до автоматизма.



— Вы — сладкоежка. Что везли из Швейцарии, которая славится своим шоколадом?

— У меня не было багажа, а с ручной кладью строго, так что вез только пару шоколадок. Плюс у меня еще награда была, за которую все равно пришлось заплатить. Я не рассчитывал, что могу выиграть, поэтому изначально покупать багаж отказался. Так билеты дешевле, а я тренера брал за свои деньги, чтобы он посмотрел. Организаторы оплачивали нам проживание, а билеты мы покупали за свои. И не зря тренера взял.



— Возвращаясь к сладостям? Что любите и готовы есть не переставая?

— Все что угодно (смеется). Но шоколадки в основном. Но сейчас в сезон стараюсь сильно не есть. Когда приезжаю на коммерции, то там пирожные дают. Но лишнего тоже не надо.



— Вы распрыгались уже фактически к чемпионату мира, который стартует 27 сентября в Дохе. В Цюрихе дважды улучшали свой результат сезона до 2,32 м. Как удержать эту форму и даже добавить?

— Мы сейчас еще немножко поработаем, и главное — подойти к чемпионату удачно. Потому что я два старта перед финалом Бриллиантовой лиги сделал и как раз распрыгался, а тут будут только прыжковые тренировки и квалификация уже на "мире". Но сколько раз я ни выступал на чемпионатах мира, мне ни разу не удавалось пройти квалификацию. Есть опасность, и нужно уже в квалификации нормально прыгать. А то брать 2,29 м и быть 13-м (в финал проходят топ-12. — Авт.) — очень неприятно.



— Так а что вам все-таки мешает? Дело в психологии или в обстоятельствах?

— Психология... Да, все вместе. Богдан (Бондаренко. — Авт.) он более пофигист, что ли. По крайней мере, так кажется со стороны. Он умеет отключаться. А я из-за этого ночь перед стартами плохо сплю. Сейчас есть валерьянка, мелатонин, чтобы немного поспать и отключиться от мыслей.



— Ну, смотрите, победитель Бриллиантовой лиги просто не может не выступить в финале.

— Моя первоначальная задача сейчас — просто попасть в финал. Потому что всегда едешь бороться за медали, а потом не попадаешь в топ-12. Думаю, это моя самая большая ошибка. Потому что в Лондоне в 2017-м я был уверен, что попаду в финал. И тут 2,29 прыгаю, понимаю, что 13-й, и потом тяжело, конечно. Не смог собраться на 2,31. Было чуть обидненько плюс двое финалистов в итоге травмировались и не прыгали.



— Вам комфортно в Дохе?

— Я на Бриллиантовой там частенько был. В общем, неплохо. Тепленько, мышцы не так сильно остывают. Хотя чуть тяжело дышать — разреженный воздух из-за сильной жары и чуть меньше кислорода. Я не планирую туда заранее приезжать, а уже сразу под прыжки, чтобы не сидеть и не париться там. Плюс там новый стадион, на котором я не был. Но Магучих там прыгала в мае и выиграла. Прыгать и показывать результаты можно. Главное, что появилась уверенность, что могу прыгать.

Ранее сообщалось об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги.

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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