Обливались водой и прикладывали лед: на ЧМ в Катаре завершилась еще одна гонка-испытание для атлетов

Украинцы не смогли побороться за медали в гонке скороходов на 20 км

/ Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре завершилась соревнования в спортивной ходьбе на 20 километров у мужчин. В гонке стартовало три украинца – Иван Лосев, Виктор Шумик, Эдуард Забуженко – но побороться за медали им не удалось – Лосев стал 28-м, Шумик пришел к финишу 30-м, а Забуженко занял 34-е место.

Чемпионом мира стал японец Тосикадзу Яманиси, преодолевший дистанцию за 1:26:34. Серебряную медаль выиграл Васили Мизинов (1:26:49), представляющий нейтральных атлетов, а "бронза" досталась Персеусу Карлстрему из Швеции (1:27:00).

Отметим, что гонка стала настоящим испытанием на выносливость для спортсменов. На протяжении всей дистанции атлетам приходилось бороться с невыносимой жарой. Они спасались тем, что обливали себя водой прямо на беговой дорожке. Тем не менее, 14 участников так и не финишировали по разным причинам.

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Как мы писали ранее, у шведской спортсменки сломался шест во время прыжка на ЧМ: за ее жизнь стало реально страшно. Благо, скандинавка Бенгтссон каким-то чудом осталась целой и невредимой после неудачной попытки взять высоту 4,80.

Также мы рассказывали, что украинского атлета увезли с финиша на инвалидной коляске. Нашему ходоку Марьяну Закальницкому стало плохо после 50-километрового марафона. Украинец настолько истощился, что не смог самостоятельно покинуть трассу.

Позже украинцы рассказали о кошмарном марафоне ходоков на чемпионате мира. "Я проснулся уже под капельницей. Не помню, как меня туда везли. Помню, что у меня очень поднялась температура и меня поместили в ледяную ванну", – признался Марьян Закальницкий.

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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