"Обнаружил, что кашляю кровью": итальянский бегун – о симптомах вируса, которые нельзя недооценивать

Спортсмен отмечает, что до сих пор некоторые не могут различить кусочек шоколада, вареную морковь или пасту с соусом

Известный итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал, как попал в одну из больниц Милана и как проходит его выздоровление от коронавируса. Также он сообщил тем, кто еще не заразился, как распознать опасное заболевание. Отметим, что бегун заболел в начале текущей недели.

"К счастью, я попал в больницу вовремя и надеюсь, что уже в ближайшее время вернусь домой. Учитывая, что симптомы коронавируса субъективны и передаются от человека к человеку. У меня, например, все началось с банальной лихорадки, температуры 37,5 и небольшого кашля. Со временем кашель становился все более интенсивным, пока не стал беспрерывно длиться по 5-10 минут. Сильный и сухой. Во время одного из таких случаев я обнаружил, что кашляю кровью. После этого меня отправили в отделение неотложной помощи", – рассказал Меллони.

Читайте также: Форвард "Ювентуса" нарушил карантин и сбежал от коронавируса в Италии на частном самолете

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

"Другим симптомом, который нельзя недооценивать, является полная или частичная потеря чувств вкуса и запаха. Уже в больнице обнаружил эти симптомы у двух пациентов из трех. Это симптомы, которые могут появляться также у людей, у которых нет других симптомов, таких как кашель или лихорадка, поэтому они полезны для самооценки. Насколько я понимаю, потеря вкуса бывает и полной. До сих пор некоторые не могут различить кусочек шоколада, вареную морковь или пасту с соусом", — цитирует Меллони AIPS Media.

Напомним, что Италия сейчас занимает второе место в мире по количеству больных COVID-19 – более 41 000 человек. При этом 3405 инфицированных не смогли спасти.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама