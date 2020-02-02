Обворожительная украинская легкоатлетка развлеклась со странной штуковиной во рту

Юлия Левченко / Фото: Instagram

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Звездная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко после "серебра" на турнире в Германии решила развлечься с друзьями. Блондинка, которую многие называют самой красивой спортсменкой Украины, попыталась выговорить слово "гитара", предварительно поместив в рот заметно усложняющую дикцию капу.

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Подписчики Юлии Левченко шутят, что с прыжками в высоту у нее получается получше, чем в этой забавной игре. При этом фолловеры не перестают восхищаться девушкой.

Какая же все таки ты нереальная!

LOL

Ахахаха!

Что за слово хоть было?

А теперь попробуй по-португальски

Супер!

И секси!

Юлия Левченко

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Отметим, что в последнее время Юлия Левченко уступила статус лучшей украинской прыгуньи в высоту. Это звание у нее отобрала 18-летняя Ярослава Магучих, которая на недавних соревнованиях в Карлсруэ завоевала "золото" с мировым рекордом для спортсменов до 20-лет (202 см). Юлия Левченко там прыгнула на 1.99 м.

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