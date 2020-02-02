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Обворожительная украинская легкоатлетка развлеклась со странной штуковиной во рту

2 февраля, 14:49

Прыгунья в высоту Юлия Левченко позабавила своих подписчиков необычным видео

Юлия Левченко

Юлия Левченко / Фото: Instagram

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Звездная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко после "серебра" на турнире в Германии решила развлечься с друзьями. Блондинка, которую многие называют самой красивой спортсменкой Украины, попыталась выговорить слово "гитара", предварительно поместив в рот заметно усложняющую дикцию капу.

INSTAGRAM

Подписчики Юлии Левченко шутят, что с прыжками в высоту у нее получается получше, чем в этой забавной игре. При этом фолловеры не перестают восхищаться девушкой.

  • Какая же все таки ты нереальная!
  • LOL
  • Ахахаха!
  • Что за слово хоть было?
  • А теперь попробуй по-португальски
  • Супер!
  • И секси!
Юлия Левченко

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Отметим, что в последнее время Юлия Левченко уступила статус лучшей украинской прыгуньи в высоту. Это звание у нее отобрала 18-летняя Ярослава Магучих, которая на недавних соревнованиях в Карлсруэ завоевала "золото" с мировым рекордом для спортсменов до 20-лет (202 см). Юлия Левченко там прыгнула на 1.99 м.

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легкая атлетика Прыжки в высоту Юлия Левченко

Источник: Сегодня|Спорт

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