Обязательно к просмотру для Шевы и Кличко: невероятный трюк девушки из Новой Зеландии

Таня Таре показала любителям гольфа, как можно увлекательно заниматься этим видом спорта на карантине

В интернете появилось видео, обязательное к посмотру для звезд украинского спорта Андрея Шевченко и Владимира Кличко, которые в свободное от важных дел время любят поиграть в гольф. Известная новозеландская гольфистка Таня Таре показала им, как можно весело заниматься этим видом спорта на карантине, не выходя из дома.

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29-летняя Таня Таре у себя дома взобралась на большой гимнастический мяч и, сохраняя на нем равновесие, умудрилась семь раз набить мячик для гольфа клюшкой, после чего шикарным по точности ударом направила его аккурат в стаканчик с водой, стоявший в противоположном конце комнаты. Получилось невероятно эффектно!

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Таня Таре / Фото: Getty Images

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"Правда, я не рекомендую повторять этот фокус до тех пор, пока вы на сто процентов в себе не уверены. Потому что если что-то пойдет не так, вы получите у себя такой переполох!" – предупреждает автор занятного трюка Таня Таре

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