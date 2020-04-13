Обязательно к просмотру для Шевы и Кличко: невероятный трюк девушки из Новой Зеландии

В интернете появилось видео, обязательное к посмотру для звезд украинского спорта Андрея Шевченко и Владимира Кличко, которые в свободное от важных дел время любят поиграть в гольф. Известная новозеландская гольфистка Таня Таре показала им, как можно весело заниматься этим видом спорта на карантине, не выходя из дома.
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29-летняя Таня Таре у себя дома взобралась на большой гимнастический мяч и, сохраняя на нем равновесие, умудрилась семь раз набить мячик для гольфа клюшкой, после чего шикарным по точности ударом направила его аккурат в стаканчик с водой, стоявший в противоположном конце комнаты. Получилось невероятно эффектно!
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"Правда, я не рекомендую повторять этот фокус до тех пор, пока вы на сто процентов в себе не уверены. Потому что если что-то пойдет не так, вы получите у себя такой переполох!" – предупреждает автор занятного трюка Таня Таре
Украинские VIP-гольфисты Шевченко и Кличко
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