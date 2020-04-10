Обзор соцсетей спортсменов: прогулки во время карантина, тоска по морю и спасатель Донателло

Чем заняты известные украинские атлеты во время паузы в соревнованиях - самые интересные посты спортсменов в Instagram

Пока весь мир ушел на карантин, украинские спортсмены продолжают вести активный образ жизни в соцсетях. Собрали для вас лучшие сообщения в Instagram самых популярных украинских спортсменов за последние сутки.

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина под заводную музыку похвасталась разными образами. Спортсменка меняла наряды и позировала перед камерой. "Немного из моих любимых карантинных нарядов", – подписала видео Элина.

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Легкоатлетка Марина Бех-Романчук вспомнила теплые деньки и поделилась на своей странице несколькими фото в купальнике. "Сегодня очень теплый день, вот почему я хочу к морю", – признается спортсменка.

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Новоиспеченный чемпион Беларуси Артем Милевский показал как танцует дома во время карантина. Правда, позитивное видео не всем пришлось по душе. Один из подписчиков осудил видео нападающего. "Ну бухал бы ты хоть не показывая это... это наш чемпион...", – критикуют Милю в соцсети.

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Серебряный призер Олимпиады-2016 и действующий депутат Верховной Рады Жан Беленюк поделился подборкой своих выступлений. "На это можно смотреть вечно", – пишут поклонники борца в комментариях.

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Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева поделилась фото с прогулки на велосипедах в условиях карантина. "Всегда смотри на светлую сторону жизни!", – подписала фото Лилия.

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Также выбралась на улицу и теннисистка Леся Цуренко. Спортсменка поддерживает все правила карантина и гуляет с защитной маской на лице. "Следую действующему дресс-коду", – написала под фото Цуренко.

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Легкоатлетка Юлия Чумаченко поделилась веселым фото, на котором держит в руках маленькую черепашку. Спортсменка утверждает, что это – одна из ниндзя-черепашек и скоро мир будет спасен. "Ребят, не переживайте, Донателло сказал, что сейчас соберет ребят и спасет мир! Потерпите чуток", – шутит Юля.

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А каратистка Марина Скамароховa поделилась веселым воспоминанием из жизни. Девушка выложила видео, на котором пыталась подпевать любимую песню, но только рассмешила сама себя.

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