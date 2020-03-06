Одесского шахматиста, сыгравшего за Россию против Украины, нашли мертвым

Трагический случай произошел с одесским гроссмейстером Станиславом Богдановичем в Москве. Недавно мы сообщали, что Богданович сыграл за Россию против Украины в интернет-матче. Из-за этого 27-летний шахматист в последнее время стал широко известен в соцсетях. Он написал сообщение, в котором рассказал, что он находится в России, а за участие в поединке ему "задонатили".

Минувшей ночью появилось сообщение, что Станислав погиб. Одессит и его 18-летняя девушка Александра Вернигора были найдены мертвыми в Москве. Об этом сообщили несколько российских сайтов, в частности портал CHESS-NEWS и телеграм-канал 112. Они ссылаются на родных погибших. Причиной смерти пары стал "веселящий" газ. На головах были надеты полиэтиленовые пакеты, наполненные закисью азота, а рядом с кроватью возле тел нашли воздушные шарики с закисью азота и газовый баллон.

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Пару в квартире на западе Москвы обнаружил отец девушки, когда пришел домой. 18-летняя Александра Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в международном рейтинге ФИДЕ.

Ранее мы сообщали, как спортсмен пострадал в Одессе.

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