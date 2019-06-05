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Одна из самых красивых украинских спортсменок стала мамой

5 июня, 16:04

Рекордсменка Украины Дарья Степанюк родила девочку и призналась в любви своему мужу-тренеру

Дарья Степанюк
Дарья Степанюк. Фото: Instagram

В жизни известной пловчихи Дарьи Степанюк произошло знаменательное событие. 29-летняя Степанюк, которую называют одной из самых красивых украинских спортсменок, родила девочку. "Сегодня самый счастливый день, когда мы с Анаром Наджафовым стали родителями прекрасной дочки. Люблю вас безумно", – написала у себя в Instagram Дарья Степанюк. Вес новорожденной малышки составил 4280 граммов, рост – 54 см. Спортсменка! Отметим, что муж Дарьи, Анар Наджафов, является тренером по плаванию, мастером спорта по триатлону, а также сертифицированным тренером-диетологом.

Напомним, что Дарья Степанюк – неоднократная участница Олимпийских игр, двукратный серебряный призер Летней Универсиады в Шэньчжэне (2011), а также 16-кратная рекордсменка Украины на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем и 50-метровке баттерфляем.

Как сообщалось ранее, жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса. Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей.

Также мы писали, что отцом стал игрок футбольной сборной Украины Иван Петряк. "Он пахнет счастьем. Спасибо вселенной за сына, я знаю, ты будешь лучшим папулей на свете, мы любим тебя безгранично", - написала Юлия Петрряк в соцсетях обращение к Ивану.

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Тег плавание, Дарья Степанюк, WAGs

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Сегодня|Спорт

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