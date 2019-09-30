"Одной картошкой и рисом спортсменов не кормят": украинские легкоатлеты об условиях ЧМ в Катаре

Шестой ходок мира Юдкина и спринтер Смелик рассказали, как живут и что едят в Дохе

Скандальный официальный отель ЧМ-2019 Ezdan

Реклама

В первые дни чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре разгорелся скандал с жильем и питанием спортсменов. Представители сборной России назвали гостиницу Ezdan "домом колхозника", также отмечалось, что в номерах грязно, по углам разбросана известка, видимо после ремонта, а в коридорах витает запах сырости. Команда Норвегии и вовсе поменяла отель в тот же день. Жаловались спортсмены и на скудное питание. Мы связались с атлетами сборной Украины и попросили их прокомментировать ситуацию.

Рекордсменка Украины в ходьбе на 50 км Кристина Юдкина, которая на чемпионате мира в Дохе стала шестой:

"Номер у нас большой, красивый, панорамные окна, из которых видно залив. И даже видно трассу, где мы соревновались. У нас хорошие условия – стоит одна большая двуспальная кровать и ещё одна дополнительно. Так что номера здесь в гостинице мне нравятся. Когда мы попросили воду, то нам принесли её в номер минут через 5-10. Да, позавчера у нас не убирали, но я списывают это на загруженность отеля, потому что он огромный и тут живёт действительно очень много людей. И, думаю, нет ничего страшного, если один день не убрали.

По еде, я думаю, что на соревнованиях такого уровня должны были сделать питание более продуманным, разнообразным. Ведь сюда приехали не последние люди, а лидеры мировой атлетики. Реально одной картошкой, макаронами и рисом спортсменов не кормят. Мало мяса, овощей, нет сыра. Многие атлеты, в том числе и я, не едят перед стартом мясо, потому что мясо долго усваивается. Они предпочитают сыр. Я, например, могу съесть макароны с сыром и салат, но сыра нет. И макароны с пастой перемешаны (смеется), так что не продумано в этом плане".

Читайте также: Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике

Спринтер Сергей Смелик, который на чемпионате мира-2019 пробился в полуфинал на 200-метровке:

"Я непривередливый. Но если учесть, что это одна из самых состоятельных стран, то могли бы поселить и получше. И в питании такого разнообразия нет. Хотя есть все необходимое – мясо, рыба, рис, какие-то макароны. В принципе, спортсмены не ходят голодные. Хотя, может быть, кто-то рассчитывал, что тут будет красная рыба, какое-то баловство, то, возможно, это и лишнее. Главное – не переедать".

Читайте также: Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама