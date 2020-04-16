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Официально: из-за пандемии коронавируса отменили чемпионат мира по фигурному катанию

16 апреля, 20:31

Максим Перепелица

Мировое первенство должно было пройти в Монреале с 16 по 22 марта

Международный союз конькобежцев (ISU) по итогам онлайн-конференции отменил ряд соревнований 2020 года из-за пандемии коронавируса. В число отмененных событий вошли чемпионат мира по шорт-треку, чемпионат мира по фигурному катанию и чемпионат мира по синхронному катанию. Напомним, что еще в начале марта было объявлено о переносе первенства планеты среди фигуристов, теперь турнир 2020 года отменили окончательно.

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Мировое первенство по шорт-треку должно было пройти в Сеуле с 13 по 15 марта, по фигурному катанию — в Монреале с 16 по 22 марта, а по синхронному катанию — в Лейк-Плэсиде с 3 по 5 апреля. Совет ISU проведет еще одну конференцию, на которой обсудит перспективы сезона-2020/21

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фигурное катание коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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