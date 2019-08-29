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Оглушительный провал: сборная Украины проиграла четвертый матч на чемпионате Европы

29 августа, 09:33

Уступив в триллерном поединке словенкам, наши волейболистки потеряли всякие шансы на выход в плей-офф

Сборная Украины по волейболу

Сборная Украины по волейболу / Фото: Facebook

Женская сборная Украины по волейболу проиграла решающий для себя матч на чемпионате Европы-2019. В польском Лодзе команда Гария Егиазарова уступила Словении со счетом 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15), потеряв даже теоретические шансы на выход из группы в плей-офф турнира. 

Украинки дважды вели по партиям – 1:0, 2:1. Однако в последнем сете наши девушки развалились, вчистую уступив его словенкам – 8:15. Балканки и завоевали последний пропуск в плей-офф из нашей группы.

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Поражение от словенок стало для украинок четвертым кряду на Евро-2019. Ранее они уступили Бельгии, Италии и Польше. Таким образом последний матч группы против Португалии 29 августа потерял для Украины всякое турнирное значение.

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Как мы писали ранее, тренера сборной России по волейболу отстранили на три матча за "узкие глаза". Международная федерация дисквалифицировала итальянца Сержио Бузато за некорректный жест после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи (3:2) в решающем матче олимпийского отбора. После той игры, напомним, Бузато изобразил "узкие глаза".

Также сообщалось, что волейболистки отпраздновали победу обнаженным фото из раздевалки. Итальянская команда "Имоко Воллей" стала чемпионом Италии. И после победы в финале над "Новарой" девушки сделали фотосессию обнаженными, спрятавшись за трофеем.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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Источник: Сегодня|Спорт

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