Олег Верняев поднялся на ступеньку, но все равно оказался на голову ниже Кличко

Перед отъездом на Европейские игры в Минск гимнаст Олег Верняев сделал совместное фото с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко

Владимир Кличко и Олег Верняев. Фото: Instagram

Забавное фото в своем Instagram опубликовал олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Олег Верняев. На нем гимнаст стоит в обнимку с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко. Несмотря на то, что Верняев поднялся на ступеньку, все равно он оказался на голову ниже экс-чемпиона мира по боксу! Разница между спортсменами – 37 сантиметров, рост Владимира составляет 198 см, тогда как Олега – всего 161 см.

Подпись под фото Верняев написал следующую:

"Atlanta – 1996

Brazil – 2016

20 лет разницы в золотой олимпийской медали".

Олег Верняев в составе сборной Украины отправится на Европейские игры 2019 в Минск, где попробует завоевать медали в спортивной гимнастике.

Европейские игры 2019 в Минске. Анонс выступления украинцев: спец по брусьям и многострадальный олимпийский чемпион Олег Верняев не сдается. Две операции в прошлом году, еще парочка – в этом, травмы плеча и обеих ног. А гимнаст рвется на соревнования. Умудрился привезти "серебро" чемпионата мира-2018. Говорит, готовится защищать титулы Евроигр (два "золота" и "серебро"-2015).

В 2016 году Олег Верняев завоевал "золото" Олимпиады в Рио-де-Жанейро:

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