Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Олег Верняев поднялся на ступеньку, но все равно оказался на голову ниже Кличко

15 июня, 14:05

Перед отъездом на Европейские игры в Минск гимнаст Олег Верняев сделал совместное фото с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко

Владимир Кличко и Олег Верняев
Владимир Кличко и Олег Верняев. Фото: Instagram

Забавное фото в своем Instagram опубликовал олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Олег Верняев. На нем гимнаст стоит в обнимку с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко. Несмотря на то, что Верняев поднялся на ступеньку, все равно он оказался на голову ниже экс-чемпиона мира по боксу! Разница между спортсменами – 37 сантиметров, рост Владимира составляет 198 см, тогда как Олега – всего 161 см.

Подпись под фото Верняев написал следующую:

"Atlanta – 1996
Brazil – 2016
20 лет разницы в золотой олимпийской медали".

Олег Верняев в составе сборной Украины отправится на Европейские игры 2019 в Минск, где попробует завоевать медали в спортивной гимнастике.

Европейские игры 2019 в Минске. Анонс выступления украинцев: спец по брусьям и многострадальный олимпийский чемпион Олег Верняев не сдается. Две операции в прошлом году, еще парочка – в этом, травмы плеча и обеих ног. А гимнаст рвется на соревнования. Умудрился привезти "серебро" чемпионата мира-2018. Говорит, готовится защищать титулы Евроигр (два "золота" и "серебро"-2015).

В 2016 году Олег Верняев завоевал "золото" Олимпиады в Рио-де-Жанейро:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Владимир Кличко, Олег Верняев

Вы сейчас просматриваете новость " Олег Верняев поднялся на ступеньку, но все равно оказался на голову ниже Кличко". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Озверевший маршрутчик люто покалечил ветерана АТО

Все же беременна? Дизайнер подтвердила положение Ксении Собчак

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

День, когда робот впервые убил человека

Руис смог то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Какие натуральные соки самые полезные?

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде

13 июня, 21:35

Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

13 июня, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

"Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины в Одессе

13 июня, 14:02

Поединок за первый трофей сезона состоится 28 июля

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь