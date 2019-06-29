Олег Верняев завоевал серебряную медаль Европейских игр

Украинец занял второе место в индивидуальном многоборье

Олег Верняев - второй в Минске. Фото: AFP

Украинский гимнаст Олег Верняев стал серебряным призером Европейских игр-2019, которые проходят в Минске. Наш спортсмен занял второе место в индивидуальном многоборье (84,632 балла). Золотую награду выиграл россиянин Давид Белявский (85,465), "бронзу" завоевал также представитель России Владислав Поляшов (84,464).

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Еще один представитель Украины в финале – Петр Пахнюк – в шаге финишировал от подиума. Пахнюк занял четвертое место (84,031).

Напомним, что ранее олимпийский чемпион Олег Верняев с юмором прокомментировал свое выступление в Минске. "Чувствовал себя, как Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший", – пошутил Верняев после квалификации.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

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