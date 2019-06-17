Ольга Харлан сражается за "золото": прямая трансляция чемпионата Европы по фехтованию
Украинская саблистка пробилась в топ-4, что автоматически принесло ей континентальную награду
Сегодня в Дюссельдорфе стартовал чемпионат Европы по фехтованию. И уже первый день принес нам медаль. Ольга Харлан дошла до полуфинала, а это гарантированная "бронза". Но есть еще хорошие шансы и на золотую медаль.
Полуфиналы чемпионата Европы:
- Софья Великая (Россия) – Манон Брюне (Франция) - начало 19:40
Софья Великая на чемпионатах Европы: 13 золотых медалей, 6 серебряных, 2 бронзовых.
Манон Брюне на чемпионатах Европы: 2 "серебра", 2 "бронзы".
- Ольга Харлан (Украина) – Анна Мартон (Венгрия) – начало в 19:55
Ольга Харлан на чемпионатах Европы: 7 золотых медалей, 6 серебряных, 5 бронзовых.
Анна Мартон на чемпионатах Европы: 1 "серебро"
Финал чемпионата Европы:
- Великая/Брюне - Харлан/Мартон – начало в 20:30.
Прямая трансляция чемпионата Европы по фехтованию
Напомним, что фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда".
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