Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Ольга Харлан сражается за "золото": прямая трансляция чемпионата Европы по фехтованию

17 июня, 18:57

Украинская саблистка пробилась в топ-4, что автоматически принесло ей континентальную награду

Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: AFP

Сегодня в Дюссельдорфе стартовал чемпионат Европы по фехтованию. И уже первый день принес нам медаль. Ольга Харлан дошла до полуфинала, а это гарантированная "бронза". Но есть еще хорошие шансы и на золотую медаль.

Полуфиналы чемпионата Европы:

  • Софья Великая (Россия) – Манон Брюне (Франция) - начало 19:40

Софья Великая на чемпионатах Европы: 13 золотых медалей, 6 серебряных, 2 бронзовых.

Манон Брюне на чемпионатах Европы: 2 "серебра", 2 "бронзы".

  • Ольга Харлан (Украина) – Анна Мартон (Венгрия) – начало в 19:55

Ольга Харлан на чемпионатах Европы: 7 золотых медалей, 6 серебряных, 5 бронзовых.

Анна Мартон на чемпионатах Европы: 1 "серебро"

Финал чемпионата Европы:

  • Великая/Брюне - Харлан/Мартон – начало в 20:30.

Прямая трансляция чемпионата Европы по фехтованию

Напомним, что фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда". 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фехтование, Чемпионат Европы, Ольга Харлан

Вы сейчас просматриваете новость " Ольга Харлан сражается за "золото": прямая трансляция чемпионата Европы по фехтованию". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

Сегодня, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

Вчера, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

15 июня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

15 июня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

15 июня, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Как спастись от клещей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь