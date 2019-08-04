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Олимпийская чемпионка лыжница Тереза Йохауг стала чемпионкой Норвегии по легкой атлетике

Сегодня, 22:58

Победительница Игр-2010 в лыжных гонках пробежала быстрее всех 10 000 метров

Призерки чемпионата Норвегии по легкой атлетике

Призерки чемпионата Норвегии по легкой атлетике / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка лыжница Тереза Йохауг стала чемпионкой Норвегии по легкой атлетике https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/738/b0d/5d4738b0d9dcb.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/738/b0d/5d4738b0d9dcb.jpg Другие Победительница Игр-2010 в лыжных гонках пробежала быстрее всех 10 000 метров

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг стала победительницей чемпионата Норвегии по легкой атлетике. Лыжнице не нашлось равных на дистанции 10 000 метров. Турнир прошел в Хамаре.

Тереза Йохауг преодолела дистанцию за 32 минуты 20,87 секунды. Этого результата немного не хватило для того, чтобы выполнить норматив для попадания на чемпионат мира. Квалификационное время на мировое первенство составляет 31,50 секунд.

"Я никогда не бегала на такой трассе, поэтому я не привыкла к скорости и прочим вещам. Очень довольна временем, но самое главное – опыт, который поможет мне в следующий раз", – цитирует Йохауг VG.no.

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Тереза Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года, а также 10-кратной чемпионкой мира.

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Напомним, в сентябре 2016 года в допинг-пробе Йохауг был обнаружен анаболический стероид клостебол. По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм с бальзамом для лечения губ, который ей выдал врач команды.

Норвежка была дисквалифицирована на 13 месяцев. Позднее Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию в CAS с намерением увеличить срок отстранения спортсменки.

CAS удовлетворил апелляцию FIS и увеличил срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, из-за чего лыжница была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхенчхане.

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легкая атлетика олимпийская чемпионка лыжные гонки Тереза Йохауг

Источник: sport24.ru

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