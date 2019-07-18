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Олимпийская чемпионка на Мальдивах шокировала поклонников неожиданной новостью

18 июля, 10:34

Российская гимнастка перестала скрывать свое интересное положение

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила о своей беременности. 23-летняя гимнастка опубликовала фотографию с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Поделиться новостью звездная пара решила во время отдыха на Мальдивах.

INSTAGRAM (@ritamamun)

О том, что гимнастка ждет ребенка, было до этого момента практически не известно, именно поэтому фотография Маргариты моментально вызвала целую бурю эмоций у поклонников.

Добавим, что в отношениях с Александром Маргарита примерно с 2013 года. В 2016-м после победы Мамун на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он заявил, что задумывается о свадьбе с ней. 8 декабря 2016 года Сухоруков сделал любимой предложение прямо на Олимпийском балу в присутствии всех собравшихся. А 8 сентября 2017 года они официально стали мужем и женой.


Напомним, что российская гимнастка Маргарита Мамун завершила профессиональную карьеру. Об этом рассказала глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. 

Кстати, юная украинская гимнастка Ева Мелещук взяла "золото" Универсиады в Италии. 17-летняя спортсменка победила в соревнованиях с булавами на Универсиаде в Неаполе.

Смотри фотографии спортсменки: 


Ева Мелещук – фото из Instagram гимнастки

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Тег Мальдивы, художественная гимнастика, гимнастка, олимпийская чемпионка

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Сегодня|Спорт

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