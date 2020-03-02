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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию завершила карьеру после операции на шее

2 марта, 12:57

Аделина Сотникова, выигравшая "золото" Сочи-2014, приняла решение уйти из профессионального спорта

Олимпийская чемпионка-2014 российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры: "Официально хочу сказать, что с профессиональным спортом точно все. Потому что все-таки в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, веселой. Это грустно и тяжело мне говорить. Я буду так же радовать своих поклонников и фанатов, но уже точно не на профессиональной арене".

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Отметим, что в середине февраля появилась информация, что Аделина Сотникова была госпитализирована из-за проблем с шейным отделом позвоночника. Вскоре спортсменку прооперировали.

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Кроме того, говоря о завершении карьеры, 23-летняя Аделина Сотникова добавила: "Я безумно скучаю. Когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Я не готова падать ниже первого места. Я не привыкла так".

"Золотой" прокат Сотниковой в Сочи-2014

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Отметим, что заявление россиянки Сотниковой не стало громом средь бела дня для болельщиков фигурного катания, так как в последний раз она выступала в официальных соревнованиях еще в сезоне-2015/2016.

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Напомним, в конце прошлого года в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию на четыре года от выступлений под своим флагом на международных соревнованиях, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

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Олимпиада-2014 фигурное катание Аделина Сотникова

Источник: Championat.ru

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