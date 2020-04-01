Олимпийская чемпионка во время тренировки в лесу встретилась с медведем – обошлось без жертв

Забавный случай произошел с олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Стиной Нильссон. 26-летняя шведка в родных местах проводила тренировку, плавно заканчивая сезон, когда увидела дикого зверя. К слову, недавно мы писали, что лыжница Нильссон переходит в биатлон.

Нежданно-негаданно на глаза Нильссон попался медведь. Рисковать и приближаться к нему лыжница не стала – так же, как и делать какие-то резкие движения. Лишь когда косолапый ушел по своим делам, Стина сделала фото его следов. Чем, собственно, и похвасталась в соцсетях. Испуга на лице девушки не заметно – скорее, радость от неожиданной встречи.

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Несмотря на свой возраст, Нильссон – уже пятикратная призерка Олимпийских игр. Одну медаль, бронзовую, она завоевала еще в 2014 году, а четыре – в 2018-м в Южной Корее. Нынешний сезон она закончила в январе из-за травмы ребра, теперь же восстанавливается. Основная специализация Стины – спринт.

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