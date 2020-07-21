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Олимпийская чемпионка выиграла конкурс красоты, а раньше – кидалась на людей

21 июля, 15:39

Елена Павлова Елена Павлова

В ноябре Габриэль Дэйлман отправится защищать честь региона на "Мисс Канада"

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, канадка Габриэль Дэйлман одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Онтарио". Ранее сексуальная 20-летняя баскетболистка представляла Испанию на конкурсе красоты.

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Теперь в ноябре 22-летняя фигуристка отправится защищать честь региона на конкурсе красоты "Мисс Канада", победительница которого будет представлять Страну кленового листа на конкурсе "Мисс мира".

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"Все еще в полном недоумении, я не могу поверить. Это такая огромная честь. Не могу дождаться! Большое спасибо за вашу любовь и поддержку, ребята, я не была бы здесь без вас. И я не могу дождаться, чтобы поделиться этим удивительным путешествием со всеми вами, и пусть мой путь к национальному конкурсу начнется!", – написала Габриэль в своем Instagram.

Габриэль Дэйлман на конкурсе "Мисс Онтарио" Видео: Instagram
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Ранее Дэйлман заявила, что хочет помогать людям, которые борются с теми же проблемами, что и она. В конце 2018 года титулованная фигуристка призналась, что страдает от депрессии и кидается на людей, также у спортсменки диагностировано расстройство пищевого поведения и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

22-летняя Габриэль Дэйлман — олимпийская чемпионка-2018 в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира 2017 года, серебряный призер чемпионата четырех континентов 2017 года, двукратная чемпионка Канады.

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конкурс красоты фигурное катание олимпийская чемпионка онтарио Габриэль Дэйлман

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