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Олимпийская медалистка на карантине тренируется на поле для гольфа: яркие фото

28 апреля, 14:16

Алексей Андрейцев

Легкоатлетка Дезири Хенри показала, как поддерживает форму

Пандемия коронавируса остановила спорт во всем мире, но атлеты, чтобы не растерять форму, находят способы заниматься в самых неожиданных местах. Например, вчера мы показали, как британская спортсменка Жо Мур на карантине не прекращает тренировки и занимается на ферме своих родителей. А в Боснии чемпионка страны среди юниоров Иман Авдич тренируется даже вдали от бассейна – она плавает в небольшом резервуаре, установленном в теплице на участке своего дедушки с резинкой, привязанной к талии.

Сегодня покажем, как выходит из ситуации британская легкоатлетка Дезири Хенри. Бронзовая медалистка Олимпиады-2016 в эстафетном беге 4 по 100 метров тренируется на поле для гольфа в лондонском районе Эдмонтон. Растяжка, бег и упражнения с утяжеленным 4-килограммовым мячом.

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Кроме бронзовой олимпийской медали, с которой спортсменка также установила национальный рекорд, в активе 24-летней Дезири "серебро" чемпионата мира-2017 в эстафете 4х100 и "золото" чемпионата Европы-2014 в этой же дисциплине.

Смотрите сюжет о тренировках Дезири Хенри:

Дезири Хенри – британская легкоатлетка

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легкая атлетика тренировка спортсменка фоторепортаж

Источник: Сегодня|Спорт

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