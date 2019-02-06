Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой – чиновник МОК

С каждым разом все труднее найти новых кандидатов на проведение Олимпийских игр

На ОИ-2018 Южная и Северная Кореи выставили объединенную сборную по женскому хоккею. Фото: Любомир Луканюк

Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой – чиновник МОК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab8/628/5c5ab862835c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab8/628/5c5ab862835c0.jpg 2019-02-06T12:36:00+02:00 Другие С каждым разом все труднее найти новых кандидатов на проведение Олимпийских игр

Член исполкома МОК и президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер выразил мнение, что сейчас Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой.

"Мы не можем найти новых кандидатов на проведение Олимпийских игр, потому что это слишком дорого. Почти никто в Европе не будет голосовать на референдуме за проведение у себя в стране Игр. Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой, потому что людей там никто не спрашивает. И что мы можем с этим сделать?

Но спорт может открывать в этих странах некоторые возможности. К примеру, благодаря Играм в Пхенчхане улучшились отношения Южной и Северной Кореи. Но я бы не стал развивать лыжный спорт в стране, в которой большая часть населения голодает. Например, если Катар завтра объявит, что хочет принять Олимпиаду, то я буду категорически против", — приводит слова Каспера Tages Anzeiger.

Напомним, что ранее против проведения зимней Олимпиады высказались норвежцы, несмотря на то, что глава МОК хочет, чтобы Игры прошли в зимней стране.

Ранее мы писали, что жители Тироля проголосовали против проведения в регионе Олимпийских игр 2026 года. 53,35% от общего числа жителей Тироля, обладающих правом голоса, выступили против планов города добиться права организовать Игры, против также высказались 67,41% резидентов Инсбрука.

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