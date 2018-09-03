Олимпийский чемпион-2018 перенес редчайшую болезнь

Олимпийский чемпион-2018 по прыжкам с трамплина норвежец Даниэль Андре Танде перенес редчайшую болезнь – синдром Стивенса-Джонсона.

Это острое токсико-аллергическое заболевание, основной характеристикой которого выступают высыпания на коже и слизистых оболочках.

По словам врачей, вероятность заболеть этим синдромом меньше, чем шансы на крупный выигрыш в лотерею.

Танде признался, что из-за болезни не мог задыхался сразу после пробуждения. Когда болезнь достигла своего пика, спортсмен даже не мог есть "потому что рот был одной большой раной".

Сейчас Танде восстановился после перенесенной болезни и вернулся к соревнованиям.

Ранее мы писали, что рекордсмен Олимпиад Нориаки Касаи заявил, что примет участие в Играх-2022 в возрасте 49 лет. Японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи дебютировал на Олимпиадах в 1992 году в Альбервиле, после чего выступал на последующих семи зимних Играх. В его активе два "серебра" и одна "бронза" Олимпийских игр. Во время проведения Олимпиады в Пекине Касаи будет 49 лет.