Олимпийский чемпион-2018 перенес редчайшую болезнь
Даниэль Андре Танде восстановился после синдрома Стивенса-Джонсона
Олимпийский чемпион-2018 по прыжкам с трамплина норвежец Даниэль Андре Танде перенес редчайшую болезнь – синдром Стивенса-Джонсона.
Это острое токсико-аллергическое заболевание, основной характеристикой которого выступают высыпания на коже и слизистых оболочках.
По словам врачей, вероятность заболеть этим синдромом меньше, чем шансы на крупный выигрыш в лотерею.
Танде признался, что из-за болезни не мог задыхался сразу после пробуждения. Когда болезнь достигла своего пика, спортсмен даже не мог есть "потому что рот был одной большой раной".
Сейчас Танде восстановился после перенесенной болезни и вернулся к соревнованиям.
Ранее мы писали, что рекордсмен Олимпиад Нориаки Касаи заявил, что примет участие в Играх-2022 в возрасте 49 лет. Японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи дебютировал на Олимпиадах в 1992 году в Альбервиле, после чего выступал на последующих семи зимних Играх. В его активе два "серебра" и одна "бронза" Олимпийских игр. Во время проведения Олимпиады в Пекине Касаи будет 49 лет.
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