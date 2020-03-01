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Олимпийский чемпион в Киеве угощал шампанским, но киевляне боялись его пить

1 марта, 18:22

Звездный украинский гимнаст Олег Верняев предлагал бесплатную выпивку в обмен на стихотворения

Украинский гимнаст дончанин Олег Верняев, на Олимпиаде-2016 в Рио выигравший "золото" в соревнованиях на брусьях, рассказал историю о том, как угощал киевлян бесплатным шампанским, а они отказывались пить.

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"Мы – совдеп. Причем жесткий. Не говорю, что мы должны слепо копировать Америку или Европу, но меняться нужно. Так как совковая система осталась, но она не работает. И люди ментально тоже меняются медленно, – говорит Олег Верняев. – Мне в этом контексте вспомнилось празднование одного из предыдущих Новых годов. Сначала собирались праздновать компанией, но потом не получилось у одного, другого. Остались втроем. Не знали, что делать – купили 15 бутылок шампанского"

Олег Верняев

Олег Верняев

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"Для меня это был второй или третий Новый год без алкоголя, поэтому сидел за рулем. Катались по центру Киева. Увидим какую-то компанию, останавливаемся и предлагаем: "Расскажите стихотворение – угостим шампанским". Бесились, бегали по городу и знакомились. Но самое страшное из всего этого, что люди боялись угощаться. Пили только после того, как пригубил кто-то из нашей компании. И то с недоверием", – добавил Олег Верняев

Ранее мы писали, что украинский гимнаст стал призером Кубка мира в Германии. Смотрите, как Олег Верняев завоевал золотую медаль в упражнениях на брусьях в Котбусе.

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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Киев шампанское гимнастика Олег Верняев

Источник: Главком

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