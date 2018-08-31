Олимпийский чемпион выиграл забег с одной кроссовкой

Кенийский бегун Консеслус Кипруто победил в стипль-чезе в Цюрихе, выступая в одной кроссовке

Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро кениец Консеслус Кипруто победил в беге с препятствиями на дистанции 3000 метров в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе, выступая в одной кроссовке, сообщает Sports Illustrated.

Кипруто преодолел дистанцию за 8 минут 10,15 секунды. Второе место занял марокканец Суфиан Эльбаккали (8 минут 10,19 секунды), третье – американец Эван Джагер (8.13,22).

Кроссовка слетела с левой ноги Кипруто примерно через полторы минуты после старта, и кениец был вынужден бежать с одной босой ногой около 80 процентов дистанции. После забега спортсмену пришлось перевязать стопу.

Победа Кастер Семени

Двукратная олимпийская чемпионка кенийка Кастер Семеня одержала победу в беге на дистанции 800 метров в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Семеня пробежала дистанцию за 1 минуту 55,27 секунды. Второе место заняла американка Эджи Уилсон (1.57,86). Третьей стала Натойя Гоул (1.58,49) из Ямайки.

В беге на 5000 метров первенствовала кенийка Хеллен Обири с результатом 14 минут 38,39 секунды. "Серебро" досталось голландской спортсменке Сифан Хассан (14.38,77). "Бронза" у эфиопки Сенбере Тефери (14.40,97).

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