Олимпийский манифест Пьера де Кубертена продали с аукциона за рекордную сумму

Пьер де Кубертен

За рекордную сумму среди спортивных реликвий ушел с молотка Олимпийский манифест барона Пьера де Кубертена. Основатель Олимпийских игр современности от руки написал исторический документ на 14 страницах в 1892 году и на его основе провозгласил в Университете Сорбонна в Париже знаменитую речь о возрождении Олимпиад. Рукопись является единственной копией той речи. К слову, можно вспомнить историю Олимпийских игр.

Манифест выставили на продажу в авторитетном аукционном доме Sotheby's. Торги состоялись в Нью-Йорке – одном из двух наряду с Лондоном самых больших залов компании. Документ впервые представили на продажу в галерее аукциона, и он был доступен для обозрения всем обычным посетителям. Стартовая цена лота составляла "всего" 500 тысяч долларов.

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Сперва ожидалось, что цена 14-страничного рукописного текста дойдет до одного миллиона. Но желающих приобрести Олимпийских манифест за едва ли не любую цену оказалось несколько. Торги шли 12 минут, сообщает АВС, и превратились в настоящую битву предложений. В итоге документ продали за 8,8 миллиона долларов, что является рекордом для спортивных реликвий.

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