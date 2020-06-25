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"Олимпийский" откроют для всех желающих: на стадион пустят дзюдо, скандинавскую ходьбу и даже шахматы

25 июня, 11:58

Елена Павлова Елена Павлова

С 28 июня можно будет бегать по кругу главной арены страны

Министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что федерация любого спорта в Украине, а также все желающие, смогут проводить тренировки на главном стадионе страны – НСК "Олимпийский". Ранее министр спорта дал медальный прогноз для Украины на Олимпиаду-2020.

"С 28 июня мы открываем НСК "Олимпийский" для всех. Тут будут площадки для всех желающих, чтобы все могли попробовать себя в спорте. Здесь можно бегать по кругу, заниматься. Это государственный объект и он должен быть доступен для людей. Да, чемпионами становятся не все, но для нас главное – здоровая нация".

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Временно исполняющий обязанности генерального директора НСК Виктор Анисимов подробнее рассказал, что будет доступно для любителей спорта.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Программа будет интересна для всех возрастов. Для пожилых людей – скандинавская ходьба, для молодежи – воркаут, дзюдо, айкидо, ушу, баскетбол, волейбол, теннис, легкая атлетика. Идут переговоры с шахматами", – цитирует Анисимова isport.ua.

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Стоит также отметить, что все площадки будут открыты за пределами чаши стадиона, чего требует МОЗ.

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стадион нск олимпийский министр спорта Вадим Гутцайт

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