Олимпийский призер сел в тюрьму за торговлю наркотиками

Джек Бобридж выигрывал "серебро" Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах

Бобридж возле суда. Фото thewest.com.au.

Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок после того, как был признан виновным в торговле наркотиками, сообщает CyclingTips. 29-летний Бобридж, который завоевывал "серебро" Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах, был осужден по четырем обвинениям в поставке 301 таблетки экстази другому бывшему велогонщику Алексу Макгрегору в период между мартом и августом 2017 года.

Суд установил, что Макгрегор продал таблетки полицейскому под прикрытием. Бобридж отрицал обвинения в торговле наркотиками, заявляя, что Макгрегор предоставлял ему таблетки для личного пользования. В результате велогонщик был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Он будет иметь право на УДО после 2,5 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали о скандале в украинском велоспорте. Президент федерации велоспорта страны Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

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