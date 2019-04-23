Олимпийского чемпиона арестовали в Лондоне во время протестов
Спортсмен выступает против действий, ведущих к изменению климата
Олимпийский чемпион-2012 по гребле на каноэ Этьенн Стотт был арестован за участие в акции протеста в Лондоне, сообщает BBC. Он был одним из 1065 протестующих против действий, ведущих к изменению климата. В настоящее время он отпущен на свободу.
"Я чувствую это важным", – сказал Стотт. – "Я действительно напуган перспективами нашего общества и цивилизации. Ситуация чрезвычайная, и нам нужно это понять. Мы слепо идем к катастрофе, и необходимо свернуть с этого пути".
Стотт был в группе протестующих, которые сели на проезжей части на мосту Ватерлоо.
Протестующие требуют у правительства "рассказать правду о климатических изменениях", сократить выбросы углекислого газа к 2025 году и создать наблюдательный совет, который бы контролировал эти процессы.
Ранее мы писали, что в России вдову олимпийского чемпиона Виктора Тюменева посадили в тюрьму. Женщина занималась квартирным мошенничеством – продавала чужие квартиры в Москве.
А другого Олимпийского чемпиона подозревают в сдаче матчей. Марк Лопес мог участвовать в договорных поединках в парных турнирах по теннису.
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