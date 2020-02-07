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Олимпийского чемпиона дисквалифицировали на год за пару грубых слов в Instagram

7 февраля, 09:58

Венгерский представитель шорт-трека выразил недовольство в Китае

Венгры на Олимпиаде-2018 победили в эстафете по шорт-треку

Венгры на Олимпиаде-2018 победили в эстафете по шорт-треку

Во времена соцсетей нужно думать уже не только о том, что ты говоришь на людях, но и о том, что пишешь в интернете. 25-летний венгерский спортсмен Чаба Бурьян получил наказание за грубое высказывание в Instagram о Китае. Чаба – олимпийский чемпион 2018 года в эстафете по шорт-треку на 5000 метров.

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В начале декабря Бурьян побывал на этапе Кубка мира в китайском Шанхае. Венгр был удивлен длинной очередью на пограничном контроле, где ему пришлось простоять целый час. Он написал об этом в Instagram, добавив выражение "F*ckin China". Разгорелся скандал. Чабу вернули из Шанхая домой, а главный тренер сборной Венгрии китаянка Чжан Цзин подала в отставку и потребовала публичных извинений. Венгерская сторона не приняла отставку тренера, а Бурьяна за грубые высказывания дисквалифицировали на год от всех соревнований и тренировок, проводимых под эгидой национальной федерации, сообщает Hungary Today.

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Cрок наказания олимпийского чемпиона – до 5 декабря 2020 года. Ему оставили право обжаловать решение о дисквалификации в ближайшие 15 дней.

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спорт Instagram дисквалификация олимпийский чемпион шорт-трек

Источник: DELFI.EE

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