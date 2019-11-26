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Олимпийского чемпиона из России дисквалифицировали за уклонение от допинг-тестов

26 ноября, 12:33

Спортсмен не будет оспаривать свою дисквалификацию и завершит карьеру

/ Фото: AFP

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Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров дисквалифицирован на полтора года за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период. Решение о дисквалификации приняла Антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA). Ранее Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.

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Глава Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что Захаров не будет оспаривать свою дисквалификацию.

"Решение оспаривать Илья не собирается. За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины.

К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла – он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру", – рассказал Власенко.

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Что интересно, недавно хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агентств. По данным Microsoft, большинство атак не были успешными.

Смотрите сюжет, как ранее российских атлетов отстраняли от Олимпийских игр за допинг:

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Олимпиада-2012 Прыжки в воду допинг олимпийский чемпион российские спортсмены

Источник: Спорт сегодня

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