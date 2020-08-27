Улучшает почерк, развивает интеллект и тренирует реакцию: врач и тренер – о пользе настольного тенниса

29 августа в Киеве пройдет турнир серии Setka Cup Open для детей. Восемь перспективных команд молодых теннисистов в возрасте до 15 лет будут соревноваться за титул лучшей. В соревновании примут участие смешанные команды, состоящие из четырех спортсменов двух возрастных категорий.

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Перед стартом масштабного детского турнира 2020 | Setka Cup Open cadets & minicadets мы поговорили о развитии настольного тенниса с тренером, а также с врачом – про медицинские аспекты занятий, пользу для здоровья и противопоказания. Как оказалось, занятия этим видом спорта улучшают почерк, развивают интеллект и тренируют реакцию.

Денис Калачевский

Чемпион Украины, экс-игрок сборной Украины, мастер спорта, тренер

- Насколько настольный теннис в Украине развит по сравнению с Европой и Азией?

- У нас вопрос настольного тенниса стоит в контексте его выживания как вида спорта.

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- А что у нас с детским теннисом?

- Что касается детского спорта, то он держится либо на желании родителей, либо на детях, которые попросту случайно попадают в наш вид. К сожалению, комплексно этот вопрос государством сегодня не решается.

- Что необходимо для того, чтобы вырастить олимпийского чемпиона?

- В первую очередь, необходимо поставить реальные цели.

Олимпийского чемпиона по настольному теннису, к сожалению, не воспитать у нас.

Но вот создать возможность и открыть в каждом городе зал для занятий, пускай хотя бы небольшой, – это более, чем реально. И это уже будет хорошей точкой старта для вышепоставленной цели.

- Назовите самые явные признаки, что ребенка стоит отдать на настольный теннис.

- Задатки и способности к настольному теннису увидеть непросто. Необходимо хотя бы пару лет наблюдать за ребенком, направлять его, но и не мешать проявлять свои таланты к какому-либо стилю игры. Но если в общем, то к таким показателям относятся: хорошая координация, сосредоточенность, терпение. Это то, что поможет быстрому прогрессу в настольном теннисе.

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- Есть ли разница между обучением детей и взрослых?

- Процесс, конечно, отличается. Ребенку необходимо вначале привить любовь к спорту в целом, и объяснить, что дисциплина и старание – это неотъемлемая часть успеха и достижения цели. Что касается взрослых, то это для них это больше хобби, любимое времяпрепровождения. Исходя из этого, мы говорим о совершенно другом подходе. Он заключается в необходимости просто научить человека получать удовольствие от процесса тренировки или соревнований.

Владимир Мельников, врач травматолог

- Как занятия настольным теннисом сказываются на состоянии детского здоровья? На какие конкретно аспекты жизнедеятельности организма он влияет?

- Настольный теннис позволяет расслабиться, размяться и выпустить накопившуюся энергию, особенно, если дело касается непоседливых детей. Однако на этом список достоинств этого вида спорта не заканчивается.

Например, регулярные занятия настольным теннисом улучшают зрение. Постоянная фиксация взгляда на быстро движущемся, удаляющемся или приближающемся мяче делает игру одной большой зарядкой для глаз. Она хороша как для профилактики, так и для детей, уже имеющих слабую форму дальнозоркости или близорукости.

Также настольный теннис тренирует реакцию. Умение быстро реагировать в игре вместе с хорошей координацией и способностью концентрироваться – пригодится ребенку не только в настольном теннисе, но и в другом спорте, а также в повседневной жизни.

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Настольный теннис укрепляет здоровье в целом: улучшает иммунитет, развивает дыхательную систему и опорно-двигательный аппарат, приводит мышцы в тонус, помогает снять стресс и развивает интеллект. Так, исследования показали, что свыше 90% игроков имеют высокий уровень интеллекта.

Вот еще один интересный факт. На первый взгляд может показаться, что между теннисом и каллиграфией нет никакой связи, но на самом деле она существует, и причем довольно прямая. Настольный теннис развивает мышцы кисти и мелкую моторику, что значительно улучшает почерк ребенка.

- Есть ли противопоказания для занятий настольным теннисом?

- В отличие от других видов спорта, настольный теннис для детей практически не имеет противопоказаний. Тем ни менее, врачи не рекомендуют вставать за теннисный стол при сколиозе. Это связано с небольшой высотой стола и движениями преимущественно одной рукой. Сюда же относятся: заболеваниях сетчатки, высокая степень близорукости, гипертонии 3 и 4 степени. В любом случае, прежде чем отдавать ребенка в секцию любого вида спорта, – необходимо проконсультироваться с врачом.

- Бытует мнение, что настольный теннис не слишком динамичный вид. Какие самые распространенные травмы в этом виде?

- С точки зрения травмоопасности, наиболее рискованными видами спорта считается велоспорт, футбол и баскетбол. Но с точки зрения динамичности – это не так. Знаете ли вы, что настольный теннис занимает второе место по количеству затраченной энергии и технической сложности?

Маленький теннис действительно требует больших физических усилий.

Настольный теннис, в принципе, не относится к травмоопасным видам спорта. Но, как и в любом спорте, травмы случаются. Как правило, это различного рода вывихи, растяжения или падения.

- Когда стоит начать занятия настольным теннисом?

- Идеальный возраст для старта в настольном теннисе – это 6-7 лет. Начинать до 5 лет специалисты не рекомендуют. Это связано с тем, что дисциплина требует высокой реакции, определенных интеллектуальных способностей и хорошей координации, которых у малышей в этом возрасте еще, попросту, нет.

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