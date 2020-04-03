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Олимпийскую деревню в Токио переоборудуют под больницы для пострадавших от коронавируса

3 апреля, 15:22

Вадим Авдасев

Летние игры в Японии перенесли с 2020-го на следующий год из-за всемирной пандемии

Сложная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией вынуждает власти отдавать под медицинские потребности помещения, которые предназначались для других целей. Например, теннисные корты в Нью-Йорке преобразуют во временный госпиталь. На подобный шаг собираются пойти и власти японской столицы.

Напомним, летом 2020 года в Токио должны были пройти Олимпийские игры, но их перенесли на следующий год. Специально под это мероприятие, как водится, отвели Олимпийскую деревню – для проживания спортсменов и официальных лиц. И вот теперь здания деревни в Токио собираются использовать в качестве больницы для пациентов с коронавирусом, сообщает AP.

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Губернатор Токио Юрико Коикэ не исключает, что во время пандемии могут задействовать 24 здания деревни. Кроме того, власти планируют купить отель для размещения больных. На данный момент в Японии 2617 зараженных коронавирусом, 514 человек выздоровело, 63 умерло.

Читайте, о том что будет с олимпийскими лицензиями в Токио-2020.

Смотрите, как в Японии встречали олимпийский огонь летних Игр, прибывший из Греции

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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