Олимпийскую деревню в Токио переоборудуют под больницы для пострадавших от коронавируса

Сложная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией вынуждает власти отдавать под медицинские потребности помещения, которые предназначались для других целей. Например, теннисные корты в Нью-Йорке преобразуют во временный госпиталь. На подобный шаг собираются пойти и власти японской столицы.
Напомним, летом 2020 года в Токио должны были пройти Олимпийские игры, но их перенесли на следующий год. Специально под это мероприятие, как водится, отвели Олимпийскую деревню – для проживания спортсменов и официальных лиц. И вот теперь здания деревни в Токио собираются использовать в качестве больницы для пациентов с коронавирусом, сообщает AP.
Губернатор Токио Юрико Коикэ не исключает, что во время пандемии могут задействовать 24 здания деревни. Кроме того, власти планируют купить отель для размещения больных. На данный момент в Японии 2617 зараженных коронавирусом, 514 человек выздоровело, 63 умерло.
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