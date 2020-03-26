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"Он уже улыбается", – один из лучших волейболистов мира поборол коронавирус

26 марта, 16:25

Вадим Авдасев

Чемпион Европы из Франции Эрвин Нгапет выписан из российской больницы

На фоне многих неприятных новостей в последние дни в связи с пандемией коронавируса попадаются и приятные. Например, сегодня стало известно о том, что знаменитый французский волейболист Эрвин Нгапет выздоровел после лечения коронавируса. Также мы писали, что главный тренер "Арсенала" Артета вылечился от коронавируса.

29-летний Нгапет с 2018 года выступает за российский "Зенит" из Казани. Именно в Татарстане и диагностировали у него болезнь. В четверг чиновники сообщили, что французский волейболист покинул инфекционную больницу, поскольку чувствует себя хорошо: "Его выписали, он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей".

О позитивном анализе Эрвина на коронавирус стало известно ровно неделю назад – 19 марта. Тогда спортсмен почувствовал себя плохо по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не успев вступить в контакт с другими игроками. Таким образом, излечиться от недуга волейболисту удалось за неделю.

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Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Нгапет – доигровщик, чемпион Европы 2015 года, трехкратный призер "Золотой лиги".

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Франция волейбол выздоровление коронавирус

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