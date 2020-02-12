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"Он в сознании. Но не говорит": тренер – о состоянии борца, жутким образом сломавшего себе шею

12 февраля, 13:24

Пайзутдин Алиев хотел провести болевой прием против соперника, а в итоге нанес страшную травму самому себе

Пайзутдин Алиев

Пайзутдин Алиев / Фото: Facebook

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Тренер Каир Закиев рассказал о состоянии дагестанского бойца Пайзутдина Алиева, сломавшего шею на Открытом кубке мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Алиев неудачно приземлился на шею, пытаясь провести болевой прием против соперника. Спортсмен получил закрытую позвоночно-спинномозговую травму, и его госпитализировали.

Жуткое видео с переломом шеи

"Осложненный двусторонний сцепившийся вывих С5 позвоночника, линейный перелом дужки С2 позвоночника. Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают", – заявил Каир Закиев

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Тренер добавил, что 25-летний борец находится в сознании, но не может разговаривать. У него парализованы руки и ноги.

Изначально сообщалось, что травму получил боец Гаджимурад Магомедов, однако на самом деле пострадавшим оказался Алиев. Выяснилось, что спортсмены перед поединком поменялись карточками.

Как мы писали ранее, украинский борец сенсационно выиграл чемпионат Европы. В финале соревнований в Риме Семен Новиков в блестящем стиле одолел опытного венгра Виктора Лоринца.

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Россия борьба перелом

Источник: Сегодня|Спорт

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