"Он – жулик": режиссер оскароносного фильма о допинге в России призывает главу МОК уйти в отставку

Сегодня, 15:56

Брайан Фогель считает МОК коррумпированной организацией

Томас Бах. Фото AFP
Томас Бах. Фото AFP

Режиссер оскароносного документального фильма "Икар" о допинге в российском спорте Брайан Фогель заявил, что президент МОК Томас Бах должен уйти в отставку.

Фогель считает, что МОК не имел права допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане после всех допинговых скандалов. Напомним, Исполком МОК допустил к Играм только "чистых" российские атлеты, не уличенных ранее в употреблении допинга, в статусе "Олимпийских атлетов из России" (ОАР) без национальной символики.

"Все просто, Томас Бах должен уйти в отставку. Он – жулик. То, что он показывает всему миру и спортсменам, верящим в олимпийские идеалы, говорит о том, что нельзя доверять их правилам.

Потому что вы можете подтвердить мошенничество, которое длилось десятилетиями, а потом дать всем пощечину и допустить 160 этих спортсменов до Олимпиады. Двое из них в итоге были пойманы на допинге.

Какая коррумпированная организация... Ему должно быть стыдно", – цитирует Фогеля Deadline.

Добавим, что "Икар" получил "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Имена всех триумфаторо "Оскара"-2018

Главным действующим лицом – бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который руководил ей до ноября 2015 года, а после отставки выехал за пределы РФ и стал сотрудничать с комиссией Всемирного антидопингового агентства.

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допинг, Томас Бах, российские спортсмены

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Источник:

Советский спорт

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