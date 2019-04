Они рвутся на Олимпиаду: в Киеве прошли соревнования по самым недооцененным видам спорта

Дебют брейкинга у студентов, шапка от лысины и мастер-класс от участников Лиги чемпионов

Артистические виды спорта со все большим напором пытаются пробиться на Олимпийские игры и уже штурмуют Всемирные и Юношеские ОИ. Как раз по таким недооцененным, но ярким видам спорта в Киеве на днях провели четвертые Ukrainian Students Games. Студенты мерялись бальными па, соревнуясь в спортивных танцах – в европейской и латиноамериканской программах, и конкурировали в разных видах спортивной аэробики.

Дебютировал на Студенческих играх брейк-данс, или брейкинг, который недавно заявили на включение в Олимпиаду-2024 в Париже. Стрит-стайл и в танцах, и в луке – ребята-участники в простой и просторной одежде здесь явно выделялись среди моря стразов, помпонов и ярких костюмов. Публику и танцоров заводили ведущий и диджей, а свои таланты в брейкинге демонстрировали даже судьи во время представления. В баттлах участвовали всего две девушки, но как раз-таки одна из них и стала победительницей.



















Харьковчанка Елизавета Дейнега по прозвищу Vinilla из университета имени Каразина (у которого была наиболее голосистая поддержка) обошла всех, а в полуфинале ей даже пришлось сделать дополнительный выход, так как поединок закончился ничьей.

"Это был один из самых тяжелых баттлов в моей жизни! – поделилась с нами Елизавета. – Тринадцать выходов я еще не делала, причем так быстро. В последний год я начала выезжать за границу, там себя показывать потихонечку. Раньше участвовала в соревнованиях только в Украине и выигрывала украинские фестивали. В основном среди девочек, но иногда и среди мальчиков. Формат зависит от масштаба фестиваля. Если много участников, то и много номинаций: мальчики, девочки, команда на команду, двое против двух, трое против трех. Но самый распространенный вид – один на один. Мне больше нравится, когда парней и девушек разделяют. У мальчиков выдержка сильнее, они могут сложнее элементы выполнять. Сегодня у меня вышло обыграть их, но это соревнования только среди студентов. Если бы тут присутствовали более опытные би-бои и би-герл, было бы намного тяжелее. Как бы я описала свой стиль? Я больше делаю упор на силовые элементы – кручения, верчения. Люблю power move".

Кстати, в полуфинале, чтобы исполнить одно из таких движений, Лиза перед своим выходом даже надела шапку: так крутиться на голове намного удобнее. "Это называется хедспин. А шапку я надевала, чтобы не протереть лысину, – рассмеялась Vinilla. – Это один из моих любимых элементов. Еще мне очень нравятся мачмиллы, или бочки – кручение на спине. Вообще не хотела идти на брейк. В детстве я занималась художественной гимнастикой, потом пошла на танцы: хип-хоп, хаус, джаз-фанк, контемп пробовала. А затем подруга меня уговорила сходить один раз на брейк. Я не хотела, говорила ей, что это для мальчиков, что это тяжело, у нас не получится. Но пришла, стало получаться, и я сама удивилась и решила остаться. Я учусь на второй смене в университете, в инязе. Пары начинаются в часа два, заканчиваются в 7 вечера. Потом я к 9 иду на тренировку, и до 12 ночи где-то. Мне повезло, что зал возле дома. Считаю, что в Украине сейчас брейкинг на высоком уровне. У нас есть много крутых би-боев и би-герл, которые выигрывают фестивали за границей. Самые престижные турниры проводят в США, например, Freestyle Session, Silverback, Red Bull BC One, BOTY (Battle of the Year). Изначально брейкинг зародился в Америке, и я думаю, что самые крутые танцоры находятся там. Могу выделить би-боев Junior, Neguin, Victor. Брейкинг только недавно начали продвигать на олимпийский уровень. Раньше он был в хип-хоп-культуре: никто не спонсировал, би-бои все сами организовывали, не было званий мастеров спорта. Это круто, что брейкинг не остается на улице, а продвигается в массы. Реально ли ему попасть на Олимпиаду? Я думаю, что да, вполне. Те элементы, которые выполняют танцоры, можно определить к спорту так же, как и в спортивной гимнастике – у нас много похожих движений".

На десерт оставили чирлидинг, который, к слову, тоже претендует на включение в Олимпийские игры, но, вероятно, терпеть ему придется еще минимум до 2028 года. Студенческий чирлдидинг у нас пока не столь высокого уровня, как американский, но настоящий мастер-класс под Бейонсе показали лидеры украинского чирданса – команда Red Foxes, выступившая вне конкурса. Мы пообщались с одной из ее участниц Евгений Сабадаш, которая стала "бронзовой" в категории урбан-дуэты: "Сейчас мы с Red Foxes поддерживаем нашу команду "Киев-Баскет". Вскоре едем в Бельгию на Лигу чемпионов по баскетболу. Думаю, чирлидинг может попасть на Олимпийские игры. Он развивается, много открывается школ, студий, ему учат и детей, и взрослых. В нашей студии даже мамы воспитанниц танцуют. На кого из мировых лидеров нужно равняться? Мы очень любим команду баскетбольного клуба "Лейкерс" из Лос-Анджелеса (Laker Girls. – Авт.)".













Мы отметили, что в чирлидинге крайне мало парней: всего один выступал в урбан-дуэте и, кстати, обошел Женю, и еще двое просто выскочили пару раз во время командного номера, чтобы сделать несколько акробатических трюков. В аэробике их было побольше. Женя ответила: "Это скорее женский вид спорта. Но мужчины принимают участие как акробаты: не танцуют, а больше делают вставные элементы и поддержки. Мне бы, конечно, было интересно поработать с парнями на постоянной основе, но пока что мы такого не практикуем. С нами занимается Елена Рожкова. У нас есть студии на Позняках и Выдубичах. На тренировки ходим почти каждый день. Новые участники приходят постоянно. Как я туда попала? Я принимала участие в Лиге чемпионов: было большое шоу, приезжала Dua Lipa – мы танцевали с тканью. После этого Елена Сергеевна пригласила на кастинг многих девочек, которых она отметила. Я почти сразу пришла на тренировку, и пошло-поехало. Перед этим я занималась танцами с трех лет. Сейчас учусь в университете культуры на факультете режиссуры балета. Но выступать на спортивной сцене мне приятнее, чем на эстраде. Какие есть требования к помпонам? Они должны быть… яркими! И хорошо шуршать. Еще должна быть удобная ручка. Помпоны могут быть даже из кульков: их можно сделать в домашних условиях, но лучше заказывать. А костюмы для нас создает дизайнер Юлия Айсина. Мы как раз на днях были на ее дне рождения. А если не она делает, то Елена Сергеевна ездит в разные страны и покупает нам очень классные вещи".

Как сообщалось ранее, подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу. Они могут стать частью Игр в 2024 году в Париже. Кстати, международная федерация шахмат была создана в 1924 году именно в столице Франции.

Вместе с тем глава МОК объяснил, почему киберспорта не будет на Олимпиаде. По мнению Томаса Баха, некоторые игры пропагандируют насилие и дискриминацию

