Организаторы Олимпиады-2020 столкнулись с проблемой: волонтеры не хотят работать в зараженной Фукусиме
Японцы не горят желанием работать волонтерами Олимпиады-2020 в Фукусиме, пострадавшей от утечки радиации в 2011 году
Япония столкнулась с проблемой привлечения волонтеров для проведения мероприятий летней Олимпиады-2020 в префектуре Фукусима, где в 2011 году из-за цунами произошла крупнейшая в мире после Чернобыля авария на АЭС. Как передало агентство Киодо, в этом регионе Японии, где произошел выброс радиации, пока только 503 человека зарегистрированы волонтерами из 1500 позиций, которые приготовили организаторы. Среди тех, кто записался, 70% – лица старше 40 лет, а молодежь еще меньше стремится стать волонтерами Олимпиады в Фукусиме.
Япония наметила провести некоторые мероприятия Олимпиады в Фукусиме, чтобы продемонстрировать миру успехи в восстановлении жизни после землетрясения и цунами – трагедии, которая унесла жизни 22 тысяч человек. В частности, в городе Фукусима планируется провести первые шесть матчей по софтболу 22 июля 2020 года и один бейсбольный матч 29 июля.
Мощное землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии. Вслед за подземными толчками берег накрыла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.
Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.
Олимпийские чемпионы на играх 2020 в Токио получат необычные медали:
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