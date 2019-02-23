Организаторы Олимпиады-2020 столкнулись с проблемой: волонтеры не хотят работать в зараженной Фукусиме

Японцы не горят желанием работать волонтерами Олимпиады-2020 в Фукусиме, пострадавшей от утечки радиации в 2011 году

Фукусима. Волонтеры не спешат работать в этом регионе. Фото: Getty Images

Организаторы Олимпиады-2020 столкнулись с проблемой: волонтеры не хотят работать в зараженной Фукусиме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0fd/5a9/5c70fd5a9cca6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0fd/5a9/5c70fd5a9cca6.jpg 2019-02-23T09:59:00+02:00 Другие Японцы не горят желанием работать волонтерами Олимпиады-2020 в Фукусиме, пострадавшей от утечки радиации в 2011 году

Япония столкнулась с проблемой привлечения волонтеров для проведения мероприятий летней Олимпиады-2020 в префектуре Фукусима, где в 2011 году из-за цунами произошла крупнейшая в мире после Чернобыля авария на АЭС. Как передало агентство Киодо, в этом регионе Японии, где произошел выброс радиации, пока только 503 человека зарегистрированы волонтерами из 1500 позиций, которые приготовили организаторы. Среди тех, кто записался, 70% – лица старше 40 лет, а молодежь еще меньше стремится стать волонтерами Олимпиады в Фукусиме.

Япония наметила провести некоторые мероприятия Олимпиады в Фукусиме, чтобы продемонстрировать миру успехи в восстановлении жизни после землетрясения и цунами – трагедии, которая унесла жизни 22 тысяч человек. В частности, в городе Фукусима планируется провести первые шесть матчей по софтболу 22 июля 2020 года и один бейсбольный матч 29 июля.

Мощное землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии. Вслед за подземными толчками берег накрыла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

Олимпийские чемпионы на играх 2020 в Токио получат необычные медали:

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