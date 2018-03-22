Организаторы "Тур де Франс" хотят запретить четырехкратному победителю участие в велогонке

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен прокомментировал информацию о том, что организаторы многодневки "Тур де Франс" размышляют над тем, чтобы отказать британскому велогонщику Кристоферу Фруму в участии в гонке следующим летом, если до этого момента не будет вынесено решение по его антидопинговому делу.

В сентябре во время "Вуэльты" Фрум сдал допинг-тест, в котором была в два раза превышена доза сальбутамола. Согласно правилам, в случае с этим препаратом на спортсмена не накладывается временное отстранение, поэтому британец участвует в гонках. Вердикт по его делу до сих пор не вынесен Антидопинговым агентством.

"Я думаю, что разбираться с этим делом должен UCI, а не организаторы гонок. Но на "Тур де Франс" беспокоятся из-за возможных последствий этой ситуации. Мы надеемся, что дело будет разрешено как можно быстрее, так что организаторам не придется отстранять Фрума", – заявил Лапартьен.

Напомним, что в прошлом году Крис Фрум в четвертый раз в карьере выиграл многодневку "Тур де Франс".