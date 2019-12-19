Особенно жаль девочек: Путин считает, что отстранение России не пойдет на пользу мировому спорту

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9 декабря в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Также Россия не имеет право принимать и подавать заявки на крупные турниры мирового уровня.

"Я считаю, что это решение не только несправедливо, но и не соответствует здравому смыслу и праву. Потому что решения с допингом об участии наших спортсменов под нейтральным флагом были приняты на прошлой Олимпиаде. А теперь за то же самое еще раз. Ни в одной правовой системе мира в истории человечества такого не было и, надеюсь, не будет. Любое наказание должно быть индивидуально – если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее число спортсменов чистые, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них? – прокомментировал решение WADA президент России Владимир Путин.

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Также Путин считает, что отстранение России от международных соревнований не пойдет на пользу мировом спорту:

"У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти. Какое они имеют отношение к допингу? Никакого, понимаете. Но они прыгают четыре оборота, а другие не прыгают, пока. Ну, вот их можно зачистить и со льда убрать таким образом. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет".

Напомним, что, по словам начальник отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова, матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге это наказание не коснется:

"На Евро решение не распространяется по причине того, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты и Олимпийские игры. Региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт. Следующая версия стандарта вступает в силу с 2021 года, там уже есть европейские чемпионаты".

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