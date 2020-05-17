"Освободи свою грудь": сексуальная чемпионка мира по очереди показала половинки себя

Известная гимнастка Диана Борисова, трижды становившаяся чемпионкой мира в групповых упражнениях, на карантине поделилась со своими фолловерами откровенными фотографиями. 23-летняя спортсменка поставила к ним красноречивую подпись: "Освободи свою грудь", сперва показав левую половинку себя, а затем – правую.

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Подписчики Дианы Борисовой в комплиментах девушке не скупятся:

Сексуальная принцесса

Фея

Вот это твоему парню повезло – он, наверное, самый счастливый человек на планете

Диана Борисова / Фото: Instagram

Отметим, что Диана Борисова, завершив карьеру в 2016 году, перешла на тренерскую работу. Но при этом продолжает держать себя в отличной форме. Например, во время отдыха на Бали гимнастка сделала шпагат во сне.

А перед этим Диана Борисова удивила невероятным шпагатом в ванне. "Поверхностны только те, которые считают себя глубокомысленными. А вот я определенно поверхностна", – говорит о себе девушка.

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