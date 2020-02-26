От борца-депутата до самого молодого чемпиона Европы: все претенденты на Спортивный Оскар-2020

Лучших спортсменов 2019 года в Украине назовут 9 марта

Национальный олимпийский комитет опубликовал претендентов на "Спортивный Оскар". 2020 года в Украине. Торжественная церемония награждения Всеукраинская торжественная церемония "Герои спортивного года" состоится 9 марта в Киевском национальном театре оперетты. Ранее мы писали, сколько денег получит украинский спорт в 2020 году: урезали биатлон и дзюдо, но добавили плаванию.

По итогам голосования, в котором приняло участие 250 ведущих спортивных журналистов из всех регионов, была определена тройка претендентов, среди которых члены Украинской Академии Спорта выбрали победителей в каждой номинации.

Номинанты на награды:

1. Лучший спортсмен:

Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе;

Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону;

Михаил Романчук – серебряный призер чемпионата мира, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию.

2. Лучшая спортсменка:

Дарья Белодед – чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо;

Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;

Ольга Харлан – чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира;

3. Лучший тренер:

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Юрий Марченко – личный тренер Ольги Харлан;

Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – личные тренеры Дарьи Белодед;

Владимир Шацких – личный тренер Жана Беленюка.

4. Сенсация года:

Марина Бех-Романчук – серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европейских игр в прыжках в длину;

Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону;

Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

5. Лучшая сборная:

женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Валентина Семеренко и Юлии Джимы – бронзовые призеры чемпионата мира в эстафете;

женская сборная Украины по артистическому плаванию в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы Алексиивой, Марины Алексиивой, Екатерины Резник – бронзовые призеры чемпионата мира;

мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря – серебряные призеры чемпионата мира.

6. Лучшая сборная по игровым видам:

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мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-23 – серебряные призеры чемпионата мира U-23;

мужская сборная Украины по волейболу – четвертьфиналист чемпионата Европы;

сборная Украины по футболу U-20 – чемпионы мира по футболу U-20.

7. Олимпийская надежда Украины

Екатерина Бех – двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров;

София Лискун – чемпионка Европы по прыжкам в воду среди взрослых;

Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;

8. Восходящая звезда:

Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

Дарья Снигур – чемпионка юниорского турнира серии "Большого шлема" по теннису Уимблдон:

Назар Чепурный – чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров по спортивной гимнастике;

9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Максим Крипак – пятикратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;

Марина Поддубная – двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий);

Дмитрий Украинец – чемпион Европы, капитан сборной команды Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.

10. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Алексей Бычков – чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;

Виталий Дубина – чемпион мира и обладатель Кубка мира по кикбоксингу ВАКО;

Анастасия Сапсай – чемпионка мира и Европейских игр по самбо.

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