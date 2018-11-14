"Ламборгини" против трубени: чем отличаются профи велосипеды от обычных

Чем отличается профессиональный шоссейный велосипед, на котором гонщики рассекают по трассам всевозможных велотуров и получают кругленькие гонорары (победитель "Вуэльты" – 150 335, а "Тур де Франс" – 500 000) от того, на котором вы ездите каждый день на работу, за хлебом или колесите по парку? Если, конечно, вы не профи или всерьез увлекаетесь велоспортом.

Разобраться, в чем разница, нам помог лучший украинский гонщик велошоссе Марк Падун, представляющий одну из топовых команд планеты Bahrain Merida, попадающую в мировую топ-3. В этом году он и сам впервые поучаствовал в гранд-туре – "Вуэльте", одной из трех самых престижных веломногодневок (другие две – "Тур де Франс" и "Джиро Д’Италия").

В качестве примера профессионального байка мы выбрали коня легендарной велокоманды Sky, гонщики которой в этом году победили в двух гранд-турах – "Тур де Франс" и "Джиро" – британцы Герайнт Томас и звездный Крис Фрум, у которого за спиной 6 побед такого уровня в генеральной классификации (по итогу всех этапов).

Сравниваем этого монстра с великом попроще – горным байком, который можно купить в любом магазине в 100 раз дешевле, чем профессиональный. Если обычный велосипед для непривередливых "водителей" может обойтись меньше чем в три тысячи гривен, то карбоновая супермашина, друг спортсменов Sky, как автомобиль, – 8320 евро!

Разделочные велосипеды

Если вы когда-нибудь смотрели велогонки, то наверняка замечали, что спортсмены иногда ездят на велосипедах с закрытым колесом. "В программе есть гонка на время с раздельным стартом, индивидуальная и командная: то есть когда едешь определенную дистанцию на время, – объяснил Марк. – Там используется велосипед, у которого колеса более аэродинамичные, более накатистые, хоть и менее управляемые, заднее колесо дисковое. Все сделано, чтобы просто сесть и ехать без лишних маневров на максимально возможной скорости".

Карбон против алюминия

"В первую очередь профессиональный шоссейный велосипед отличается от обычного в цене материалов, – рассказывает Падун. – Профи сделан не просто из обычного пластика, а из высококлассного карбона по специальным технологиям. Из карбона не только рама – это руль, подседельник, само седло. Платят и за материал, и за работу людей, маркетинг, технологии, разработки. Потому что здесь не просто слепили кусок велосипеда – берут во внимание аэродинамику, все тестируется. Велосипед на нижнем фото – либо из железа, либо, в лучшем случае, из алюминия (Iron Fox сделан из стали. – Авт.). То есть это просто трубы, спаянные швами, и все, на этом все закончилось. А у профессионального велосипеда, изображенного выше, – карбоновые волокна, которые сначала смягчаются, потом связываются в узлы, и создается форма. Получается комплексная вещь, одно целое, связанное из маленьких волокон".

Седло

"Сиденье у нас должно быть легкое, оно может быть более твердым, но тем не менее комфортным. Снизу, где оно крепится к велосипеду, к подседельнику, оно карбоновое, есть специальная антискользящая поверхность. Ты скользишь, по-любому, но это уменьшает процесс". Самые дешевые обивают пластиком, по средней цене – кожзам, в дорогих моделях кожа, но в основном лишь как покрытие пластиковой или карбоновой основы.

Руль

"Руль на обычном велосипеде – это просто железная трубень, и на нее все накручено, а у нас (в "Мериде". – Авт.) руль карбоновый. Есть тоненькие, есть аэродинамичные, как на скаевском велосипеде. Есть рули, которые состоят из двух деталей: это непосредственно руль и вынос, который крепит его к раме. А есть, как у нас, – manoeuvre integrale, где руль и вынос сделаны как одно целое, и получается более аэродинамично. Это делается для увеличения скорости. На обычном велосипеде такая технология не нужна, потому что на нем человек катается просто в удовольствие: в магазин, на работу. А когда речь идет о соревнованиях, аэродинамичность руля все решает. Например, на дистанции 200 км едешь со средней скоростью, скажем, 40-45 км/час, хотя частенько намного быстрее. И за пять часов гонки можно потратить почти 500 калорий энергии, а они на дороге не валяются. На обычном велосипеде теряешь еще больше калорий".

Цепь

"По весу цепи на профессиональном велосипеде в два раза легче и тоньше, чем на обычном (толщина до 6 мм, вес в среднем 245 г. — Авт.), но намного крепче. Ведь то приложение сил, которое делает даже не топовый велогонщик, больше, чем человек, которому нужно просто в магаз съездить".

Cкорость

Профессиональный "конь" показывает среднюю скорость 45 км/час, обычный едет в три раза медленнее – 15 км/час.

Тормоза

"Тормоза сейчас есть дисковые и гидравлические. Они опять же легче, чем на обычном велосипеде и обтекаемее. Это как сравнивать две машины, "Ламборгини" и "Фиат" какой-нибудь. И там, и там есть тормоза, все одинаковое, отличаются только материалы. И если это нужно, есть за что переплатить".

Ранее мы писали, что знаменитый украинский велогонщик остался без команды. Андрей Гривко девять лет защищал цвета казахстанской команды.