"Ламборгини" против трубени: чем отличаются профи велосипеды от обычных
Спортивные велосипеды "вяжут" из волокон, а гонщикам не дают скользить, обычные слеплены из кусков железа и кушают энергию
Чем отличается профессиональный шоссейный велосипед, на котором гонщики рассекают по трассам всевозможных велотуров и получают кругленькие гонорары (победитель "Вуэльты" – 150 335, а "Тур де Франс" – 500 000) от того, на котором вы ездите каждый день на работу, за хлебом или колесите по парку? Если, конечно, вы не профи или всерьез увлекаетесь велоспортом.
Разобраться, в чем разница, нам помог лучший украинский гонщик велошоссе Марк Падун, представляющий одну из топовых команд планеты Bahrain Merida, попадающую в мировую топ-3. В этом году он и сам впервые поучаствовал в гранд-туре – "Вуэльте", одной из трех самых престижных веломногодневок (другие две – "Тур де Франс" и "Джиро Д’Италия").
В качестве примера профессионального байка мы выбрали коня легендарной велокоманды Sky, гонщики которой в этом году победили в двух гранд-турах – "Тур де Франс" и "Джиро" – британцы Герайнт Томас и звездный Крис Фрум, у которого за спиной 6 побед такого уровня в генеральной классификации (по итогу всех этапов).
Сравниваем этого монстра с великом попроще – горным байком, который можно купить в любом магазине в 100 раз дешевле, чем профессиональный. Если обычный велосипед для непривередливых "водителей" может обойтись меньше чем в три тысячи гривен, то карбоновая супермашина, друг спортсменов Sky, как автомобиль, – 8320 евро!
Разделочные велосипеды
Если вы когда-нибудь смотрели велогонки, то наверняка замечали, что спортсмены иногда ездят на велосипедах с закрытым колесом. "В программе есть гонка на время с раздельным стартом, индивидуальная и командная: то есть когда едешь определенную дистанцию на время, – объяснил Марк. – Там используется велосипед, у которого колеса более аэродинамичные, более накатистые, хоть и менее управляемые, заднее колесо дисковое. Все сделано, чтобы просто сесть и ехать без лишних маневров на максимально возможной скорости".
Карбон против алюминия
"В первую очередь профессиональный шоссейный велосипед отличается от обычного в цене материалов, – рассказывает Падун. – Профи сделан не просто из обычного пластика, а из высококлассного карбона по специальным технологиям. Из карбона не только рама – это руль, подседельник, само седло. Платят и за материал, и за работу людей, маркетинг, технологии, разработки. Потому что здесь не просто слепили кусок велосипеда – берут во внимание аэродинамику, все тестируется. Велосипед на нижнем фото – либо из железа, либо, в лучшем случае, из алюминия (Iron Fox сделан из стали. – Авт.). То есть это просто трубы, спаянные швами, и все, на этом все закончилось. А у профессионального велосипеда, изображенного выше, – карбоновые волокна, которые сначала смягчаются, потом связываются в узлы, и создается форма. Получается комплексная вещь, одно целое, связанное из маленьких волокон".
Седло
"Сиденье у нас должно быть легкое, оно может быть более твердым, но тем не менее комфортным. Снизу, где оно крепится к велосипеду, к подседельнику, оно карбоновое, есть специальная антискользящая поверхность. Ты скользишь, по-любому, но это уменьшает процесс". Самые дешевые обивают пластиком, по средней цене – кожзам, в дорогих моделях кожа, но в основном лишь как покрытие пластиковой или карбоновой основы.
Руль
"Руль на обычном велосипеде – это просто железная трубень, и на нее все накручено, а у нас (в "Мериде". – Авт.) руль карбоновый. Есть тоненькие, есть аэродинамичные, как на скаевском велосипеде. Есть рули, которые состоят из двух деталей: это непосредственно руль и вынос, который крепит его к раме. А есть, как у нас, – manoeuvre integrale, где руль и вынос сделаны как одно целое, и получается более аэродинамично. Это делается для увеличения скорости. На обычном велосипеде такая технология не нужна, потому что на нем человек катается просто в удовольствие: в магазин, на работу. А когда речь идет о соревнованиях, аэродинамичность руля все решает. Например, на дистанции 200 км едешь со средней скоростью, скажем, 40-45 км/час, хотя частенько намного быстрее. И за пять часов гонки можно потратить почти 500 калорий энергии, а они на дороге не валяются. На обычном велосипеде теряешь еще больше калорий".
Цепь
"По весу цепи на профессиональном велосипеде в два раза легче и тоньше, чем на обычном (толщина до 6 мм, вес в среднем 245 г. — Авт.), но намного крепче. Ведь то приложение сил, которое делает даже не топовый велогонщик, больше, чем человек, которому нужно просто в магаз съездить".
Cкорость
Профессиональный "конь" показывает среднюю скорость 45 км/час, обычный едет в три раза медленнее – 15 км/час.
Тормоза
"Тормоза сейчас есть дисковые и гидравлические. Они опять же легче, чем на обычном велосипеде и обтекаемее. Это как сравнивать две машины, "Ламборгини" и "Фиат" какой-нибудь. И там, и там есть тормоза, все одинаковое, отличаются только материалы. И если это нужно, есть за что переплатить".
Ранее мы писали, что знаменитый украинский велогонщик остался без команды. Андрей Гривко девять лет защищал цвета казахстанской команды.
Вы сейчас просматриваете новость ""Ламборгини" против трубени: чем отличаются профи велосипеды от обычных". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"