Отец Абраменко: "Саня – мясной человек, стейк для него – все"

Отец олимпийского чемпиона - о серебряном ЧМ-2019, как уговаривает его на пятый Игры и судьбе трамплина в Николаеве

Александр Абраменко с отцом Владимиром. Фото: Facebook

Отец Абраменко: "Саня – мясной человек, стейк для него – все" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/12d/655/5c612d6550e76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/12d/655/5c612d6550e76.jpg 2019-02-11T10:08:00+02:00 Другие Отец олимпийского чемпиона - о серебряном ЧМ-2019, как уговаривает его на пятый Игры и судьбе трамплина в Николаеве

На закончившемся чемпионате мира по фристайлу олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко завоевал серебряную медаль.

- Первые чувства - это радость огромнейшая, - рассказал о своей реакции на "серебро" сына Владимир Абраменко. - И достойный результат, я считаю, после олимпийского "золота". Я смотрю результаты на сайте FIS. Я как раз ехал на поезде в Киев, смотрел квалификацию, Саша прыгал восьмой. И вот, семь человек прыгнуло, а потом мы заехали где-то в поля, и пропал интернет. Пришлось нервничать целый час. Потом увидел, что он на тот момент занимал первое место. И сразу понял, что он с одного прыжка войдет в главную шестерку. Потом швейцарец его опередил, но это было не столь важно.

Получилось, что я спал мало и проспал электронную трансляцию финала. Когда проснулся в семь утра, на вайбере уже была фотография от Саши с медалью. Но почему-то она отдавала желтым, и я сначала подумал: "Золото" или "бронза"?" Но открыл сайт и узнал, что Саша второй. К сожалению, посмотреть нигде не было возможности. Я сам был удивлен. Мне очень многие писали, мол, ну как же так, почему нельзя посмотреть, поддержать напрямую. Или хотя бы уже в записи. Ведь после золотой медали на Олимпиаде я был очень удивлен, что так много людей у нас смотрят фристайл и болеют. Потом по "Беларусь 5" я посмотрел повтор прыжков. И очень приятно, что у Саши чувствуется эта стабильность. Я не объективно, а как папа могу судить, но там можно было бы еще и поспорить, какая должна быть медаль... Хотя Саша объективно к этому подходит и говорит: "Не, пап, Максим прыгнул лучше".





- Я как раз хотела спросить, как после победы на Олимпиаде воспринимается подиум ЧМ.

- Дело в том, что олимпийской медалью Саша приучил людей, что у него должен быть результат постоянно. Но это такой вид спорта, что так не бывает. Я смотрел командные соревнования, к сожалению, Украина не была представлена, потому что у нас всего лишь два человека - Саша и Оля Полюк - прыгают на таком уровне. Но я посмотрел другие сборные, и вот этот чемпион мира Максим тоже прыгнул не очень качественно, не очень хорошо. А сборная России была на третьем месте. И какого бы номинала ни была медаль чемпионата мира, а Саша - олимпийский чемпион.



- Видела, сколько спортсменов падало в Дир-Велли, и хороших...

- Потому что еще и погодные условия были сложные. После квалификации Саша рассказывал, что снег валил. И было неудобно то, что было три трамплина, а пришлось прыгать с одного, и не с того, который готовили мы, а с того, что готовили швейцарцы. Саша говорит: "Я не знаю, но почему-то неудобно мне с него прыгать". Но получилось хорошо.



- Да, многие были удивлены, что чемпион ОИ готовит трамплин.

- Я вам еще скажу, что после того, как они переехали в Дир-Велли, проходит немного времени, я знаю, что у них был выходной, Саша готовил лыжи, и на следующий день спрашиваю, как там тренировка. А он: "Я не ходил на тренировку. Заболел". Да, температура 37,5, наверное, буквально за пять дней до соревнований. Горло болит и так далее. После болезни он провел где-то тренировки три перед чемпионатом. И я переживал, чтобы это как-то не повлияло. Но Саня умеет собираться, мотивировать и подстегивать его не надо.



- Тренер сборной Энвер Аблаев отмечал, что Александр на сезон возьмет паузу. Вы это обсуждали?

- Саша не взял паузу после Олимпиады, потому что это был сезон чемпионата мира, он хотел на нем медаль. А потом, он говорит, мне нужно сделать паузу, определиться с будущим. А я ему твержу: "Саша, должна быть пятая Олимпиада!" (улыбается). Он говорит: "Посмотрим, как я буду себя чувствовать". А я ему - как себя чувствовать, тебе 30 лет-то всего. Бери паузу, определяйся - Киев не Киев - и вперед, на пятую Олимпиаду! Но он немного побаивается, мол, лучше уйти с таким результатом. Я - ему: "Саня, на это вообще не надо смотреть, может, все будет еще лучше". Он он - нет, у нас вид спорта такой, что не дают. И, в принципе, я не видел, чтобы в акробатике кто-то повторил олимпийский результат, дважды стал чемпионом мира или взял Хрустальный глобус.



Я ж его еще уговариваю: пускай Саша (жена. - Авт.) за нас попрыгает, за девушек. Но он чего-то не хочет. А она была очень перспективная. И восьмая была на Олимпиаде, но ей тогда просто не повезло. Сейчас она не прыгает. Вы знаете, я раньше думал, что там прыгать? Там же подушка, все там, где вы приземляетесь, нормально. Но когда на этом чемпионате посмотрел китайца... Он же заказал самый сложный прыжок. И бывает, что они падают и переворачиваются, контролируя падение, а он пошел на пятый винт и в этот момент встретил землю. Я испугался! Поэтому не зря Саша не хочет, чтобы жена прыгала.



- Когда Саша приезжает с соревнований, есть свои традиции?

- Приходит в гости, рассказывает, как было, подарки привезет. Саня - мясной человек. Стейк для него - это все. Так что я жарю стейк, картошку. Хотя в Америке есть стейки на любой вкус, но говорит, что по-домашнему - все равно по-другому.



- Скоро год "золоту" Пхенчхана. Что за это время изменилось?

- Очень много людей писали Саше и поздравляли его. Было, что мы как-то ехали из Киева, и на заправке молодой парень говорит родителям: "Вот это ж олимпийский чемпион". И тогда папа его подошел, чтобы сфотографироваться. Бурно начали обсуждать восстановление нашего николаевского трамплина, но смотрю, что все осталось на устах. Саша ездил, встречался, говорили: "да-да-да, надо!" А в итоге — не надо.

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