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Откачивали 45 минут! Двукратный чемпион мира утонул во время подводной охоты

8 июля, 10:26

Елена Павлова Елена Павлова

Спортсмена без кислородной маски обнаружил другой дайвер

Двукратный чемпион мира по сноуборд-кроссу и участник трех Олимпиад австралиец Алекс Пуллин погиб в результате несчастного случая у берегов Австралии. Об этом информирует 9news.com.au. Ранее мы сообщали, что призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане.

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Сообщается, что 32-летний спортсмен утонул во время подводной охоты на искусственном рифе на Палм-Бич в районе города Голд-Кост. По данным представителя местной полиции, Пуллина на дне без кислородной маски обнаружил другой дайвер.

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"У него не было кислородной маски. Видимо, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним никого не было", — отметил представитель полиции.

Спортсмена вытащили на берег в бессознательном состоянии, и медики на пляже на протяжении 45 минут пытались вернуть Алекса к жизни. Но сделать это не удалось.

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А всего неделю назад Пуллин делился кадрами своей охоты у рокового Золотого берега: "Нереальный день в океане, киты поют и прыгают вокруг нас. Приятно проводить время с замечательными людьми и принести много рыбы на неделю".

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32-летний Пуллин завоевывал золото в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, а также стал бронзовым призером в 2017-м. Он был знаменосцем сборной Австралии на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Мы также писали, что чемпионка Европы умерла от осложнений при родах.

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Австралия утонул сноуборд чемпион мира фридайвинг Алекс Пуллин

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