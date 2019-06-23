Отказ от Леди Гаги и российско-израильская "война": все фишки гимнастики на Евроиграх в Минске

Россиянка Аверина все-таки выхватила "золото". Украинка Никольченко замкнула пятерку лучших

Художественная гимнастика на Европейских играх. Фото: AFP

Кажется, в художественную гимнастику потихо-о-онечку возвращается интрига. Так кажется уже около двух лет. Но на таких крупных соревнованиях, как Европейские игры, которые в эти дни проходят в Минске, это предчувствие только усиливается. И все благодаря 20-летней девушке из Израиля, регулярно создающей проблемы для доминирующей годами сборной России. При том, что у Линой Ашрам нет такой мягкой подушки безопасности, которую всегда готовы подложить россиянкам в виде лояльного судейства, она своими силами приблизилась к главным конкуренткам вплотную и дала понять, что очень скоро их обыграет. Возможно, звучит наивно, но если не она, то кто? Пока других кандидатур не видно.

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Вчера в многоборье израильтянка Линой Ашрам лидировала до последнего: перед финальным четвертым видом она обгоняла фаворитку Дину Аверину из России на более чем два балла. Для гимнастики - шаткое преимущество, но оставляющее минимальную надежду. Да и чтобы россиянка с таким трудом шла к "золоту", причем ее почти обыгрывали без каких-то ее грандиозных ошибок, вроде потерь за ковер? Давно такого не было. Хотя все понимали: у Дины последним был выход с ее сильнейшими булавами, у Линой - не самая стабильная лента, которая, в принципе, всегда дает меньше очков. Аверина даже с мелкой потерей получила увесистые 22,8 (а до этого гигантские 23,6 за мяч) и 87,75 в сумме. А Ашрам после трех блестящих выступлений напрочь завалила ленту, уничтожив разрыв, – 17,45, итог – 84,7 балла и "серебро". Ниже упасть никак не могла, потому что россиянок больше не было, а другим уже было не догнать: на Европейских играх от страны выступают всего по одной гимнастке.

Россиянка Дина Аверина. Фото AFP

Израильтянка Линой Ашрам. Фото AFP

С "бронзой" повезло хозяйке Игр Кацярыне Галкиной. Тут у нее была заруба с итальянкой Александрой Аджурджукулезе и нашей Владой Никольченко. Половина упражнений у Кати не задалась. Первый же выход перед домашней публикой был крайне нервозный, и мяч дважды пытался от нее убежать. Выехала белоруска на уверенных булавах и обруче. Да и наша Влада, ставшая в итоге пятой, помогла: запуталась в ленте и очень грязно отработала свой вечно проблемный предмет – мяч. Одной из немногих, кто стабильно прошла все четыре вида, была Аджурджукулезе. Но ей чуть-чуть не хватило сложности. Хотя она и очень зрелищная гимнастка со своими, в прямом смысле слова, выкрутасами.

Украинка Влада Никольченко. Фото AFP

Болгарка Катрин Тасева тоже могла бы побороться за "бронзу", но день у нее не заладился: ошибки почти в каждом виде. Невольно подумалось о Боряне Калейн, которая в этом сезоне чаще всего превосходит своих коллег по сборной Болгарии и, возможно, имела бы здесь больше шансов. Мастер театральных постановок на ковре, грузинка Саломе Пажава, к сожалению, справилась лишь с обручем.

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Как и Линой Ашрам, Саломе пропускала майский чемпионат Европы из-за травмы и никак не найдет свой ритм. Еще и новое упражнение с булавами под "Богемную рапсодию" пока смотрится сыровато. К слову, во второй половине сезона многие решили сменить свои композиции. Та же Тасева отказалась от ленты под Леди Гагу, променяв ее на ливанскую скрипачку, а Никольченко дебютировала с обручем под "Ромео и Джульетту" вместо Survivor. Кстати, это был лучший выход украинки, за что обруч после упражнения получил от Влады поцелуй. Как раз с ним и с булавами она прошла в финалы.

СОСЕДИ-ДРАКОНЫ. "Художницы" выступали не одни. Их упражнения чередовались с соревнованиями по акробатике. Не совсем привычно, но для популяризации этого вида спорта, который почему-то до сих пор не стал олимпийским, – отлично. Тут хочешь не хочешь, а придется смотреть. И то, что происходило на соседнем ковре, часто вызывало у зрителей даже больший восторг. Особенно балансовые упражнения, где акцент делается на невероятно сложные и зрелищные поддержки. Да и креатива в постановках там достаточно, чтобы привлечь внимание. Здесь вам и "Лебединое озеро", и Болливуд, и девушки Бонда, и даже был урывок из Экклезиаста, наложенный на музыку. А у Израиля – "Танец с драконом", но не Джорджа Мартина, а финской метал-группы. Наше трио Ирины Хижняк, Инны Капланской и Елены Выхованец и открывало турнир под грозный электронный Boom iBenji со звуками гориллы. Жаль, медали это в первый день не принесло, как и миксту Марии Лось и Владислава Кузеренко. Белорусы взяли "золото" в женской группе и миксте, еще по медали высшей пробы – у бельгийского трио и российского смешанного дуэта.

Как сообщалось ранее, набирает обороты скандал в фигурном катании: хореограф российской чемпионки извинился за плагиат. Для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез.

Также мы писали, что украинский дзюдоист Зантарая высказался о победе на Европейских играх и настрое на два Токио. "В ресторанах кормят вкуснее, чем тут", – сказал "Сегодня" Георгий.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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