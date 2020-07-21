Откровения российской фигуристки: "Всю жизнь внушали, что толстая, ленивая, ни на что не способная"

Известная российская фигуристка Мария Сотскова, которая заявила о завершении карьеры в начале июля, после трагической гибели Екатерины Александровской рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены после завершения карьеры, и как жестко их воспитывали, чтобы не задирали нос.

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"После спорта тяжело. Сначала у тебя есть все, о чем ты так мечтаешь, а потом взгляды восхищения меняются на жалость, а ведь нет ничего ужаснее для сильной личности, чем жалость. Да, у меня были близкие люди рядом, был любимый институт, на который я переключалась, чтобы не сойти с ума, но не прошло ни дня, чтобы я не вспоминала крики трибун, себя на пьедестале и на льду, понимая, что это безвозвратно. Когда спортсмены говорят, что положили всю жизнь на спорт, это не преувеличение, возможно, это даже чуть меньше, чем есть на самом деле", – написал Сотскова на своей странице в Instagram.

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"Есть ли жизнь после? Безусловно, она есть, но какая она? Для нормальных людей мы сумасшедшие, нас трудно понять. Со стороны мы успешные, здоровые и, что хочется отметить, красивые и стройные. Но не для нас самих. Мы себя видим под призмой того, что нам внушали всю жизнь, чтобы нос не задирали — толстая, ленивая, ни на что не способная, ничего не добившаяся. Спасибо, что я с детства была очень уверенная в себе, с высокой самооценкой, и сейчас я смогла сохранить хоть немножко любви и уважения к себе, иначе выбили бы все без остатка. Я всю жизнь в спорте прожила с четким осознанием того, что все вокруг в меня вкладывают столько сил, столько времени, а я никогда не оправдываю их надежд, всегда недостаточно хороша. Я всегда извинялась перед родными, тренерами и зрителями, всегда мне было стыдно за себя".

Напомним, что Сотскова — серебряный призер финала Гран-при, победительница турниров серии "челленджер", вице-чемпионка мира среди юниоров и серебряный призер юношеских Олимпийских игр.

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