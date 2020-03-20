Отложила свисток и ушла в больницу: эффектный гандбольный рефери в карантин работает медсестрой

Арбитр из Северной Македонии Михаэла Капсарева, имеющая образование медицинской сестры, во время паузы в гандбольном чемпионате страны решила помочь в борьбе с коронавирусом – сообщает 24rakomet.mk. Она работает медсестрой в операционном отделении городской больницы Скопье.

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"Как медицинский работник, я уважаю все меры по борьбе с коронавирусом, введенные в стране. Получаю много звонков от гандболистов и гандболисток — все боятся и обращаются за советом. В дополнение к известным рекомендациям правительства я советую всем есть здоровую пищу, чтобы ваш иммунитет не снизился. Рабочая нагрузка в городской больнице была уменьшена, так как одна палата уже закрыта и зарезервировано для пациентов, которых будут лечить от коронавируса, если будет заполнена государственная больница", — сказала Капсарева.

Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. По последним данным, от него скончалось уже более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 86 тыс. В Северной Македонии на данный момент подтверждены 48 случаев заражения коронавирусом и один человек выздоровевший.

Ранее итальянский бегун, который заразился коронавирусом, рассказал о симптомах, которые нельзя недооценивать: "До сих пор некоторые не могут различить кусочек шоколада, вареную морковь или пасту с соусом".

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