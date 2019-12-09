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Отстранение России от международного спорта отложено – до рассмотрения апелляции

9 декабря, 13:11

Все члены Исполкома WADA проголосовали за то, чтобы убрать россиян с международных соревнований

Олимпийские игры россиянам в ближайшие годы не светят

Олимпийские игры россиянам в ближайшие годы не светят

Сегодняшнее решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), прошедшего в швейцарской Лозанне, по отстранению российских спортсменов от международных соревнований на четыре года пока еще не вступает в силу. Как пишут журналисты, находящиеся на месте событий, российские чиновники готовят апелляцию. На то, чтобы ее подать, отводится 21 день. Как мы писали, WADA дало России шанс избежать отстранения от Олимпийских игр.

К слову, за суровое наказание России проголосовали все участники заседания: президент WADA Крейг Риди (Великобритания), вице-президент Линда Хеллеланд (Норвегия), президент с 2020 года Витольд Банька (Польша), а также девять членов Исполкома : Данка Бартекова (Словакия), Ингмар Де Вос (Бельгия), Угур Эрденер (Турция), Йиржи Кежвал (Чехия), Франческо Риччи Битти (Италия), Ричард Колбек (Австралия), Амира эль Фадиль (Судан), Андреа Сотомайор (Эквадор), Камеока Йоситами (Япония). Эту информацию получил сайт-инсайдер insidethegames, тогда как официально WADA объявило решение анонимным.

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Как и водится, апелляция будет рассмотрена в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Его решение уже будет окончательным.

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